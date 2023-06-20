Арсенал витратить 300 млн євро Хаверца, Райса та ще двох гравців

"Арсенал" витратить 300 млн євро на чотирьох гравців: про кого йдеться
Лондонський "Арсенал" веде переговори з агентами одразу чотирьох футболістів. Мікель Артета хоче посилити команду перед поверненням до Ліги чемпіонів.
"Каноніри" провели роботу над помилками й знову боротимуся за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Football Insider.
"Арсенал" веде переговори з Декланом Райсом, Ромео Лавією, Каєм Хаверцем та Юррієном Тімбером. У сукупності новачки можуть обійтися "канонірам" 300-400 млн євро. І тренерський штаб уже одержав ці гроші на посилення складу.
Новий шанс для Артети
Керівництво "Арсеналу" вірить, що головний тренер команди — саме та людина, яка поверне "канонірів" на вершину турнірної таблиці. Мікель Артета планує посилити команду протягом наступних кількох місяців.
Переговори з "Вест Гемом" щодо підписання контракту з Райсом продовжуються. В "Арсеналі" розуміють, що Деклан зацікавлений у переході. Умови особистого контракту із гравцем збірної Англії вже погоджені.
Також ведуться переговори щодо переходу півзахисника "Саутгемптона" Лавії за 55 млн євро. Він також хоче продовжити кар'єру в команді із Північного Лондона.
Захисник "Аяксу" Тімбер є ще однією метою для столичної команди. А "Челсі" вже погодився відпустити до "Арсеналу" німецького хавбека Кая Хаверца. "Каноніри" заплатять за нього 65 млн євро.
Журналісти повідомляють, що Арсенал не обмежиться запрошенням цих гравців. У клубу більш амбітні плани, тож цього літа будуть й інші новачки.
Нагадаємо, Михайло Мудрик може залишитися у "Челсі": Почеттіно назвав умову.
Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ клуб: готуються переговори.
Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.
Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.