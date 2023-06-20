Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Арсенал" витратить 300 млн євро на чотирьох гравців: про кого йдеться arrow

"Арсенал" витратить 300 млн євро на чотирьох гравців: про кого йдеться

20 червня 2023 17:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Арсенал витратить 300 млн євро Хаверца, Райса та ще двох гравців
Мікель Артета керує грою команди. Фото: REUTERS/Carl Recine
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" веде переговори з агентами одразу чотирьох футболістів. Мікель Артета хоче посилити команду перед поверненням до Ліги чемпіонів.

"Каноніри" провели роботу над помилками й знову боротимуся за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Football Insider.

Читайте також:

"Арсенал" веде переговори з Декланом Райсом, Ромео Лавією, Каєм Хаверцем та Юррієном Тімбером. У сукупності новачки можуть обійтися "канонірам" 300-400 млн євро. І тренерський штаб уже одержав ці гроші на посилення складу.

Новий шанс для Артети

Керівництво "Арсеналу" вірить, що головний тренер команди — саме та людина, яка поверне "канонірів" на вершину турнірної таблиці. Мікель Артета планує посилити команду протягом наступних кількох місяців.

Кай Хаверц
Кай Хаверц у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Переговори з "Вест Гемом" щодо підписання контракту з Райсом продовжуються. В "Арсеналі" розуміють, що Деклан зацікавлений у переході. Умови особистого контракту із гравцем збірної Англії вже погоджені.

Також ведуться переговори щодо переходу півзахисника "Саутгемптона" Лавії за 55 млн євро. Він також хоче продовжити кар'єру в команді із Північного Лондона.

Захисник "Аяксу" Тімбер є ще однією метою для столичної команди. А "Челсі" вже погодився відпустити до "Арсеналу" німецького хавбека Кая Хаверца. "Каноніри" заплатять за нього 65 млн євро.

Журналісти повідомляють, що Арсенал не обмежиться запрошенням цих гравців. У клубу більш амбітні плани, тож цього літа будуть й інші новачки.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може залишитися у "Челсі": Почеттіно назвав умову.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ клуб: готуються переговори.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB