Арсенал витратить 300 млн євро Хаверца, Райса та ще двох гравців

Мікель Артета керує грою команди. Фото: REUTERS/Carl Recine

Лондонський "Арсенал" веде переговори з агентами одразу чотирьох футболістів. Мікель Артета хоче посилити команду перед поверненням до Ліги чемпіонів.

"Каноніри" провели роботу над помилками й знову боротимуся за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє Football Insider.

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"Арсенал" веде переговори з Декланом Райсом, Ромео Лавією, Каєм Хаверцем та Юррієном Тімбером. У сукупності новачки можуть обійтися "канонірам" 300-400 млн євро. І тренерський штаб уже одержав ці гроші на посилення складу.

Новий шанс для Артети

Керівництво "Арсеналу" вірить, що головний тренер команди — саме та людина, яка поверне "канонірів" на вершину турнірної таблиці. Мікель Артета планує посилити команду протягом наступних кількох місяців.

Кай Хаверц у збірній Німеччини. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Переговори з "Вест Гемом" щодо підписання контракту з Райсом продовжуються. В "Арсеналі" розуміють, що Деклан зацікавлений у переході. Умови особистого контракту із гравцем збірної Англії вже погоджені.

Також ведуться переговори щодо переходу півзахисника "Саутгемптона" Лавії за 55 млн євро. Він також хоче продовжити кар'єру в команді із Північного Лондона.

Захисник "Аяксу" Тімбер є ще однією метою для столичної команди. А "Челсі" вже погодився відпустити до "Арсеналу" німецького хавбека Кая Хаверца. "Каноніри" заплатять за нього 65 млн євро.

Журналісти повідомляють, що Арсенал не обмежиться запрошенням цих гравців. У клубу більш амбітні плани, тож цього літа будуть й інші новачки.

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