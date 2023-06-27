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"Манчестер Сіті" підставив "Арсенал" через трансфер Райса

27 червня 2023 15:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Манчестер Сіті" підставив "Арсенал" через трансфер Райса
Деклан Райс на тренуванні. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс може відмовитися від пропозиції "Арсеналу". На гравця "Вест Гема" претендує ще один відомий клуб.

"Манчестер Сіті" готовий "перехопити" молодого півзахисника, повідомляє Daily Mail.

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Який варіант обере Райс?

"Манчестер Сіті" включився у боротьбу за півзахисника збірної Англії. Тренерський штаб "містян" після відходу Ілкая Гюндогана до "Барселони" хоче посилити склад 24-річним Декланом Райсом.

Деклан Райс
Райс радиться із Фоденом. Фото: REUTERS/Lee Smith

"Арсенал" запропонував "Вест Гему" 105 млн євро за футболіста. Лондонці готові сплатити цю суму протягом п'яти років. "Манчестер Сіті" надіслав аналогічний запит до офісу "молотобійців". Проте "містяни" можуть заплатити за Райса всю суму протягом двох років. Сам футболіст отримає вигідніший контракт порівняно з умовами, які пропонують "каноніри". Вибиратиме і сам Деклан, і керівництво "Вест Гема".

Минулого сезону Райс провів на полі 50 матчів у всіх турнірах. Він забив п'ять голів і зробив чотири результативні передачі. "Вест Гем" став переможцем другого розіграшу Ліги Конференцій.

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