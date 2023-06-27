Буяльський хоче піти з "Динамо" заради закордонного клубу

Віталій Буяльський у матчі проти Мальти. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський не має наміру проводити всю кар'єру в "Динамо". Досвідчений футболіст мріє спробувати сили в іншому чемпіонаті.

Президент київського клубу Ігор Суркіс прокоментував чутки про можливий відхід гравця в інтерв'ю "ТаТоТаке".

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Цього літа на "Динамо" чекають суттєві кадрові зміни. Частина футболістів піде з команди. Клуб не може й надалі платити лідерам більшу зарплату і вже звернувся до них із проханням віднестися до ситуації з розумінням.

Трансфер Буяльського

Одним із гравців, яких попросили погодитися на нижчу зарплату, став 30-річний Віталій Буяльський. Його контракт із "Динамо" діє до літа 2025 року. Однак хавбек може піти з клубу раніше.

Ігор Суркіс спростував інформацію про погіршення відносин із Віталієм Буяльським. Згідно з твердженням президента "Динамо", він не має розбіжностей із футболістом. Буяльський розуміє, наскільки він важливий для команди та їде з нею на збори.

Буяльський у збірній України. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс згадав про те, що Буяльський мріє пограти за кордоном в одному із найкращих чемпіонатів Європи. Президент "Динамо" пообіцяв відпустити футболіста, як тільки отримає вигідну пропозицію щодо нього.

Минулого сезону Віталій Буяльський забив у складі "Динамо" 13 голів. Також на його рахунку десять результативних передач.

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