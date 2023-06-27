Украина была близка к победе над Испанией, но лишь ничья

Вивчаренко отыграл половину тайма против Испании. Фото: twitter.com

27 июня сборная Украины в финальном третьем туре группового этапа сыграла против сборной Испании. Команды определили победителя квартета B.

По итогу матча сборная Украины и Испания сыграли со счетом 2:2, сообщает портал Новини.LIVE.

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Сборная Украины в первых двух матчах одержала победу над Хорватией (2:0) и Румынией (1:0). Испания выиграла у румын (3:0) и хорватов (1:0) и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опережали сине-желтых до финального тура.

Руис сравнял счет в конце матча. Фото: twitter.com/SEFutbol

Обзор матча

Испания U-21 — Украина U-21 2:2

Голы: Желизко, 49 (авт.), Руис, 90 — В'юнник, 43, Судакова, 82 (пен.)

Испания U-21: Агирресабала (Роман, 46) — Арнау Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес — Бернабе (Вейга, 82), Сансет (Руис, 63) — Барренечеа (Родри, 74), Орос, Рикельме — Камельо (Бланко, 63).

Главный тренер: Санти

Украина U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Овчаренко (Сыч, 46) — Очеретько (Судаков, 73), Желизко — Назаренко (Сикан, 74), Криськив (Бражко, 63), Брагару (Кащук, 63) — В'юник.

Главный тренер: Руслан Ротань

Для сборной Украины хорошими оказались лишь первые 5 минут, после чего соперник полностью захватил контроль над мячом и доминировал на поле.

На 6-й минуте Очеретько отдавал передачу в свою штрафную и подарил мяч сопернику. Камельо не пробил Нещерета.

На 27-й минуте похожую на ошибку Очеретька допустил Салюк. Со второй попытки Камельо снова не смог обыграть Нещерета.

Затем Украина неожиданно открыла счет на 43-й минуте. Назаренко протащил мяч через половину поля, вошел в штрафную и навесил в центр на Вьюника, который головой не промазал.

В начале второго тайма в своей штрафной после прострела с левого края площадки Сирота отбил мяч в Желизка, а от того в ворота — автогол.

Сирота реабилитировался на 80-й минуте, когда его заброс в штрафную соперника привел к пенальти. Защитник фолил на Сикане и арбитр указал на 11 метров. К точке подошел Судаков и развел голкипера и мяч по разным углам.

Испанцы последние 10 минут и добавленное время пытались нагнетать у ворот и добились своего. Пасс в штрафную на Руиса привел к тому, что испанец обыграл Сироту и сравнял счет 2:2.

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