Україна U-21 не сподівається перемогти Іспанію: відомі стартові склади

Тренерський штаб збірної України. Фото: УАФ

27 червня збірна України U-21 зіграє фінальний матч групового раунду Чемпіонату Європи-2023 проти Іспанії. У цій грі визначиться переможець квартету.

Головний тренер української молодіжки Руслан Ротань випустив напіврезервний склад.

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Збірна України у перших двох матчах одержала перемоги над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0). Іспанія виграла у румунів (3:0) та у хорватів (1:0) й за різницею забитих та пропущених м’ячів випереджає синьо-жовтих.

Стартові склади

Іспанія U-21: Агірресабала — Арнау Мартінес, Гільямон, Хіла, Санчес — Бернабе, Сансет — Барренечеа, Орос, Рікельме — Камельйо.

Запасні: Арнау Тенас, Роман, В. Гомес, Міранда, Пачеко, Бланко, Руїс, Родрі, Паредес, Баена, С. Гомес, Вейга.

Головний тренер: Санті

Україна U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Вівчаренко — Очеретько, Желізко — Назаренко, Криськів, Брагару — В’юнник.

Запасні: Трубін, Фесюн, Таловєров, Сич, Сікан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков.

Головний тренер: Руслан Ротань

Ротань у порівнянні з попереднім матчем випустив з перших хвилин Руслана Нещерета, Олександра Сироту, Володимир Салюк, Олег Очеретько, Іван Желізко, Олександр Назаренко, Максим Брагару та Богдан В’юнник. Санті після перемоги над Хорватією теж суттєво змінив стартову одинадцятку.

Очевидно, що в цьому матчі команди зіграють напіврезервними складами. У кого він краще, та команда й матиме перевагу. У Іспанії резерв гравців у кожному віці достатньо на 4-5 сильних команд.

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