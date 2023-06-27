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Джеко отказался играть в России и вызвал скандал в "Фенербахче"

27 июня 2023 16:22
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Джеко отказался играть в России и вызвал скандал в "Фенербахче"
Эдин Джеко в сборной Боснии и Герцеговины. Фото: REUTERS/Amel Emric
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко недоволен решением руководства "Фенербахче" отправиться на турнир в Россию. Ветеран не захотел присоединиться к команде. 

Джеко последовательно отказывается играть с россиянами, сообщает Tutto Mercato

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Эдин Джеко никогда не боялся высказывать личное мнение, даже если при этом приходилось выступать против решения большинства и предпринимать непопулярные шаги. Боснийский форвард не изменился и после переезда в Турцию. 

Джеко не хочет ехать в Россию 

В конце июня этого года босниец перешел из "Интера" в "Фенербахче". Всего пять дней спустя 37-летний футболист стал фигурантом скандала, который может негативно повлиять на его карьеру.  

Эдин Джеко
Эдин Джеко в матче против Люксембурга. Фото: REUTERS/Amel Emric

"Фенербахче" согласился принять участие в товарищеском футбольном турнире, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Помимо турецкой команды и российского "Зенита", на него приглашены азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена Звезда". 

Эдин Джеко категорически отказался принимать участие в этом мероприятие. Больше года назад он стал одним из спортсменов, которые осудили действия россиян в Украине. Вместе с Миралемом Пьяничем Эдин Джеко возглавил протест игроков сборной Боснии и Герцеговины, который хотели заставить сыграть товарищеский поединок против российской национальной команды. Тот матч так и не состоялся. 

Не известно, что ждет Джеко после отказа подчиниться решению руководства "Фенербахче". В клубе уже опровергли информацию о решении Эдина, а значит попытаются убедить игрока изменить мнение. 

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