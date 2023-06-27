Джеко отказался играть в России и вызвал скандал в "Фенербахче"

Эдин Джеко в сборной Боснии и Герцеговины. Фото: REUTERS/Amel Emric

Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко недоволен решением руководства "Фенербахче" отправиться на турнир в Россию. Ветеран не захотел присоединиться к команде.

Джеко последовательно отказывается играть с россиянами, сообщает Tutto Mercato.

Читайте также:

Эдин Джеко никогда не боялся высказывать личное мнение, даже если при этом приходилось выступать против решения большинства и предпринимать непопулярные шаги. Боснийский форвард не изменился и после переезда в Турцию.

Джеко не хочет ехать в Россию

В конце июня этого года босниец перешел из "Интера" в "Фенербахче". Всего пять дней спустя 37-летний футболист стал фигурантом скандала, который может негативно повлиять на его карьеру.

Эдин Джеко в матче против Люксембурга. Фото: REUTERS/Amel Emric

"Фенербахче" согласился принять участие в товарищеском футбольном турнире, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Помимо турецкой команды и российского "Зенита", на него приглашены азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена Звезда".

Эдин Джеко категорически отказался принимать участие в этом мероприятие. Больше года назад он стал одним из спортсменов, которые осудили действия россиян в Украине. Вместе с Миралемом Пьяничем Эдин Джеко возглавил протест игроков сборной Боснии и Герцеговины, который хотели заставить сыграть товарищеский поединок против российской национальной команды. Тот матч так и не состоялся.

Не известно, что ждет Джеко после отказа подчиниться решению руководства "Фенербахче". В клубе уже опровергли информацию о решении Эдина, а значит попытаются убедить игрока изменить мнение.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.

Виталий Буяльский хочет уйти из "Динамо" ради зарубежного клуба.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

"Манчестер Сити" подставил "Арсенал" из-за трансфера Деклана Райса.