Джеко отказался играть в России и вызвал скандал в "Фенербахче"
Форвард сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко недоволен решением руководства "Фенербахче" отправиться на турнир в Россию. Ветеран не захотел присоединиться к команде.
Джеко последовательно отказывается играть с россиянами, сообщает Tutto Mercato.
Эдин Джеко никогда не боялся высказывать личное мнение, даже если при этом приходилось выступать против решения большинства и предпринимать непопулярные шаги. Боснийский форвард не изменился и после переезда в Турцию.
Джеко не хочет ехать в Россию
В конце июня этого года босниец перешел из "Интера" в "Фенербахче". Всего пять дней спустя 37-летний футболист стал фигурантом скандала, который может негативно повлиять на его карьеру.
"Фенербахче" согласился принять участие в товарищеском футбольном турнире, который пройдет в июле в Санкт-Петербурге. Помимо турецкой команды и российского "Зенита", на него приглашены азербайджанский "Нефтчи" и сербская "Црвена Звезда".
Эдин Джеко категорически отказался принимать участие в этом мероприятие. Больше года назад он стал одним из спортсменов, которые осудили действия россиян в Украине. Вместе с Миралемом Пьяничем Эдин Джеко возглавил протест игроков сборной Боснии и Герцеговины, который хотели заставить сыграть товарищеский поединок против российской национальной команды. Тот матч так и не состоялся.
Не известно, что ждет Джеко после отказа подчиниться решению руководства "Фенербахче". В клубе уже опровергли информацию о решении Эдина, а значит попытаются убедить игрока изменить мнение.
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