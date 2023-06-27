Джеко відмовився грати в Росії й спричинив скандал у "Фенербахче"

Едін Джеко в збірній Боснії та Герцеговини. Фото: REUTERS/Amel Emric

Форвард збірної Боснії та Герцеговини Едін Джеко незадоволений рішенням керівництва "Фенербахче" вирушити на турнір до Росії. Ветеран не схотів приєднатися до команди.

Джеко послідовно відмовляється грати з росіянами, повідомляє Tutto Mercato.

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Едін Джеко ніколи не боявся висловлювати особисту думку, навіть якщо при цьому доводилося виступати проти рішення більшості та робити непопулярні кроки. Боснійський форвард не змінився після переїзду до Туреччини.

Джеко не хоче їхати до Росії

Наприкінці червня цього року боснієць перейшов із "Інтера" у "Фенербахче". Всього через п'ять днів 37-річний футболіст став фігурантом скандалу, який може негативно вплинути на його кар'єру.

Едін Джеко у матчі проти Люксембургу. Фото: REUTERS/Amel Emric

"Фенербахче" погодився взяти участь у товариському футбольному турнірі, який відбудеться у липні у Санкт-Петербурзі. Крім турецької команди та російського "Зеніту", на нього запрошені азербайджанський "Нефтчі" та сербська "Црвена Звєзда".

Едін Джеко категорично відмовився брати участь у цьому заході. Понад рік тому він став одним зі спортсменів, які засудили дії росіян в Україні. Разом із Міралемом П'яничем Едін Джеко очолив протест гравців збірної Боснії та Герцеговини, який хотіли змусити зіграти товариський поєдинок проти російської національної команди. Той матч так і не відбувся.

Не відомо, що чекає Джеко після відмови підкоритися рішенню керівництва "Фенербахче". У клубі вже спростували інформацію про рішення Едіна, а отже, спробують переконати гравця змінити думку.

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