Украина U-21 не надеется победить Испанию: известны стартовые составы

Тренерский штаб сборной Украины. Фото: УАФ

27 июня сборная Украины U-21 сыграет финальный матч группового раунда Чемпионата Европы-2023 против Испании. В этой игре определится победитель квартета.

Главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань выпустил полурезервный состав.

Читайте также:

Сборная Украины в первых двух матчах одержала победу над Хорватией (2:0) и Румынией (1:0). Испания выиграла у румын (3:0) и хорватов (1:0) и по разнице забитых и пропущенных мячей опережает сине-желтых.

Стартовые составы

Испания U-21: Агирресабала — Арнау Мартинес, Гильямон, Хила, Санчес — Бернабе, Сансет — Барренечеа, Орос, Рикельме — Камельо.

Запасные: Арнау Тенас, Роман, В. Гомес, Миранда, Пачеко, Бланко, Руис, Родри, Паредес, Баэн, С. Гомес, Вейга.

Главный тренер: Санти

Украина U-21: Нещерет — Лях, Салюк, Сирота, Овчаренко — Очеретько, Желизко — Назаренко, Криськив, Брагару — Вьюник.

Запасные: Трубин, Фесюн, Таловеров, Сыч, Сикан, Мудрик, Батагов, Бражко, Кащук, Бондаренко, Судаков.

Главный тренер: Руслан Ротань

Ротань по сравнению с предыдущим матчем выпустил с первых минут Руслана Нещерета, Александра Сироту, Владимира Салюка, Олега Очеретько, Ивана Желизко, Александра Назаренко, Максима Брагару и Богдана Вюнника. Санти после победы над Хорватией тоже существенно сменил стартовую одиннадцатку.

Очевидно, что в этом матче команды сыграют полурезервными составами. У кого он лучше, да команда и будет иметь преимущество. В Испании резерв игроков в каждом возрасте достаточно на 4-5 сильнейших команд.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером.

Виталий Буяльский хочет уйти из "Динамо" ради заграничного клуба.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Форвард Эдин Джеко отказался играть в России и вызвал скандал у "Фенербахче".

Харри Кейн поставил ультиматум "Тоттенгему": чего хочет форвард.