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Кейн поставил "Тоттенхэму" ультиматум: чего хочет форвард

27 июня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн поставил "Тоттенхэму" ультиматум: чего хочет форвард
Харри Кейн перед матчем сборной Англии. Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн твердо решил начать следующий сезон в новом клубе. Он провел в "Тоттенхэме" 12 лет и хочет попробовать силы в другом клубе. 

Приоритетом для Кейна является трансфер в одну из зарубежных команд, сообщает Daily Mail

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Кейн уведомил руководство "Тоттенхэма" о желании сменить клуб. 29-летний футболист мечтает о трофеях, но он так ничего и не выиграл в составе "шпор". При этом Харри не хочет играть за другую английскую команду, поскольку ему будет эмоционально тяжело противостоять "Тоттенхэму" на футбольном поле. 

Претенденты на Кейна 

За пределами Англии в услугах Харри Кейна заинтересованы французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". И если парижане пока не спешат вступать в переговоры о трансфере форварда, то немцы сделали "Тоттенхэму" предложение в размере 70 млн евро.  

Харри Кейн
Харри Кейн в игре против Северной Македонии. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство лондонского клуба хочет заработать больше денег на продаже своего лучшего футболиста. Однако в "Тоттенхэме" опасаются, что Кейн может остаться в клубе еще на год и следующим летом уйти на правах свободного агента. 

"Тоттенхэм" рассчитывает как минимум на 80 млн евро или нескольких игроков "Баварии" вдобавок к сумме, которую предложили немцы. Наставник мюнхенцев Томас Тухель считает трансфер Кейна приоритетной летней покупкой, так что "Бавария" может согласиться на требование "шпор". 

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