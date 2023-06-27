Кейн поставил "Тоттенхэму" ультиматум: чего хочет форвард

Харри Кейн перед матчем сборной Англии. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Капитан сборной Англии Харри Кейн твердо решил начать следующий сезон в новом клубе. Он провел в "Тоттенхэме" 12 лет и хочет попробовать силы в другом клубе.

Приоритетом для Кейна является трансфер в одну из зарубежных команд, сообщает Daily Mail.

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Кейн уведомил руководство "Тоттенхэма" о желании сменить клуб. 29-летний футболист мечтает о трофеях, но он так ничего и не выиграл в составе "шпор". При этом Харри не хочет играть за другую английскую команду, поскольку ему будет эмоционально тяжело противостоять "Тоттенхэму" на футбольном поле.

Претенденты на Кейна

За пределами Англии в услугах Харри Кейна заинтересованы французский "ПСЖ" и мюнхенская "Бавария". И если парижане пока не спешат вступать в переговоры о трансфере форварда, то немцы сделали "Тоттенхэму" предложение в размере 70 млн евро.

Харри Кейн в игре против Северной Македонии. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Руководство лондонского клуба хочет заработать больше денег на продаже своего лучшего футболиста. Однако в "Тоттенхэме" опасаются, что Кейн может остаться в клубе еще на год и следующим летом уйти на правах свободного агента.

"Тоттенхэм" рассчитывает как минимум на 80 млн евро или нескольких игроков "Баварии" вдобавок к сумме, которую предложили немцы. Наставник мюнхенцев Томас Тухель считает трансфер Кейна приоритетной летней покупкой, так что "Бавария" может согласиться на требование "шпор".

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