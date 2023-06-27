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Кейн поставив "Тоттенгему" ультиматум: чого хоче форвард

27 червня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн поставив "Тоттенгему" ультиматум: чого хоче форвард
Харрі Кейн перед матчем збірної Англії Фото: REUTERS/Molly Darlington
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн твердо вирішив розпочати наступний сезон у новому клубі. Він провів у "Тоттенгемі" 12 років і хоче спробувати сили в іншому клубі.

Пріоритетом для Кейна є трансфер в одну із закордонних команд, повідомляє Daily Mail.

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Кейн повідомив керівництво "Тоттенгема" про бажання змінити клуб. 29-річний футболіст мріє про трофеї, але він так нічого і не виграв у складі "шпор". При цьому Харрі не хоче грати за іншу англійську команду, оскільки йому емоційно важко протистоятиме "Тоттенгему" на футбольному полі.

Претенденти на Кейна

За межами Англії у послугах Харрі Кейна зацікавлені французький "ПСЖ" та мюнхенська "Баварія". І якщо парижани поки не поспішають розпочинати переговори про трансфер форварда, то німці зробили "Тоттенгему" пропозицію у розмірі 70 млн євро.

Харрі Кейн
Харрі Кейн у грі проти Північної Македонії. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Керівництво лондонського клубу хоче заробити більше грошей на продажі свого найкращого футболіста. Однак у "Тоттенгемі" побоюються, що Кейн може залишитися в клубі ще на рік і наступного літа піти на правах вільного агента.

"Тоттенгем" розраховує як мінімум на 80 млн євро або кількох гравців "Баварії" на додачу до суми, яку запропонували німці. Наставник мюнхенців Томас Тухель вважає трансфер Кейна пріоритетною літньою покупкою, тож "Баварія" може погодитися на вимогу "шпор".

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