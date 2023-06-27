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Україна була близька до перемоги над Іспанією, але лише нічия

27 червня 2023 23:42
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Україна була близька до перемоги над Іспанією, але лише нічия
Вівчаренко відіграв половину тайму проти Іспанії Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

27 червня збірна України у фінальному третьому турі групового етапу зіграла проти збірної Іспанії. Команди визначили переможця квартету В.

За підсумками матчу збірна України та Іспанія зіграли з рахунком 2:2, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Збірна України у перших двох матчах здобула перемогу над Хорватією (2:0) та Румунією (1:0). Іспанія виграла у румунів (3:0) та хорватів (1:0) і лише за різницею забитих та пропущених м'ячів випереджали синьо-жовтих до фінального туру.

Огляд матчу

Для збірної України добрими виявилися лише перші 5 хвилин, після чого суперник повністю захопив контроль над м'ячем та домінував на полі.

На 6-й хвилині Очеретько віддавав передачу у свій штрафний майданчик та подарував м'яч супернику. Камельйо не пробив Нещерета.

На 27-й хвилині схожу на помилку Очеретька припустився Салюка. З другої спроби Камельйо знову не зміг обіграти Нещерета.

Потім Україна несподівано відкрила рахунок на 43-й хвилині. Назаренко протяг м'яч через половину поля, увійшов у штрафний майданчик і навісив у центр на В'юніка, який головою не промазав.

На початку другого тайму у своєму штрафному майданчику після прострілу з лівого краю майданчика Сирота відбив м'яч у Желізка, а від того у ворота — автогол.

На 80-й хвилині після закидання Сироти у штрафний майданчик суперника захисник сфолив на Сікані і арбітр вказав на 11 метрів. До точки підійшов Судаков і розвів голкіпера та м'яч по різних кутках.

Іспанці, що залишився, намагалися нагнітати біля воріт України і домоглися свого. Пас у штрафний майданчик на Руїса призвів до того, що іспанець обіграв Сироту і зрівняв рахунок 2:2.

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