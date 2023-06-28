Ротань: "Два года назад наши журналисты говорили, что это футболисты без будущего"

Руслан Ротань на тренировке сборной Украины U-21. Фото: УАФ

Сборная Украины U-21 в последнем туре группового этапа молодежного Евро-2023 сыграла с командой Испании. Матч завершился ничьей 2:2.

Главный тренер Украины Руслан Ротань на пресс-конференции после матча похвалил своих подопечных и вспомнил как их списывали со счетов два года назад.

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Ничья позволила Украине выйти в плей-офф Чемпионата Европы со второго места в группе. В четвертьфинале подопечные Ротаня могут сыграть против Франции, Италии или Швейцарии. Соперник определится после сегодняшних матчей.

Команда осталась разочарована матчем с Испанией

По словам Ротаня, после матча в раздевалке сборной Украины царила тишина после утерянной на последних минутах победы.

"Поздравляю команду с выходом в четвертьфинал, мы это заслужили. Сегодняшним матчем мы подтвердили, что команда на верном пути. В раздевалке стоит тишина, но я сказал ребятам, что если бы 2 года назад, когда мы собрались этой командой, я бы сказал, что мы как минимум будем играть на равных с такой командой как Испания, то, пожалуй, мне никто бы не поверил. Подумали бы, что я какой-то ку-ку", — сказал Ротань.

Специалист отметил, что сборная Испании — это отличная команда, с которой им удалось провести хороший матч. За это Ротань поздравил своих подопечных.

Не забыл главный тренер и об украинских воинах, которым и посвятил выход в четвертьфинал турнира.

"Приятно, что различные специалисты очень хорошо говорят о нашей команде и делают нам множество комплиментов. Ребята этого заслужили. Мы стремились улучшать нашу игру, когда 2 года шли к финальной части турнира. Потому это вполне заслуга ребят.

Два года назад наши журналисты, говоря о нас, говорили, что это состав, который никогда ничего не выигрывал, что это футболисты без будущего. Возможно, я немного украсил, но что-то подобное было. Поэтому я очень горжусь нашими ребятами. Они стремились, каждый день работали и показали", — сказал наставник сборной.

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