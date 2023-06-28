Кейн сыграет против "Шахтера": что известно

Гарри Кейн может поучаствовать в благотворительном матче. Фото: Twitter/Ben Jacobs

Если Гарри Кейн останется до августа в "Тоттенхэме", может принять участие в благотворительном матче с донецким "Шахтером". Встреча для сбора средств на ВСУ и помощь пострадавшим во время войны украинцам состоится 6 августа в Лондоне.

Об этом клубы написали на своих официальных сайтах.

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Во время игры будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны России против Украины. "Тоттенхэм" также внесет финансовый вклад и дополнительные пожертвования.

Spurs will face Shakhtar Донецк в мире на Tottenham Hotspur Stadium на 6 августа.



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Spurs will also make a financial contribution.🇺🇦 pic.twitter.com/yBNt2eXUf2 Опубликовано в Ben Jacobs в @JacobsBen. June 28, 2023

"Шахтер" — это команда, которая стабильно добивается успеха и даст нам идеальную проверку в преддверии нового сезона. Однако, как мы все знаем, этот матч является чем-то гораздо больше, чем футбол. Это возможность для клуба и наших болельщиков объединиться, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с народом Украины в очень трудные времена. Это обещает быть особым событием и для меня, поскольку я впервые буду выступать перед нашими домашними трибунами, и для мира, чтобы снова увидеть, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей в поддержку добрых дел", — считает Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма" ".

"Шахтер" обратился к УПЛ

Для проведения матча Шахтер уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.

"Для нас очень важно повышать осведомленность людей во всем мире о войне в Украине, борьбу, которую ведет украинский народ. Также наша задача — делать все возможное, чтобы помогать в решении гуманитарных проблем, с которыми сейчас сталкиваются украинцы. Поэтому мы рады сыграть с "Тоттенхэмом" в Лондоне, чтобы поддержать эту миссию. Надеемся, наш благотворительный матч привлечет внимание и соберет на трибунах много болельщиков, в частности украинцев, вынужденно выехавших в Великобританию, спасаясь от войны. Для нас это отличная возможность сыграть с одним из лучших клубов и собрать средства для поддержки Украины и нашего народа", — говорит генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

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