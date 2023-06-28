Кейн зіграє проти "Шахтаря": що відомо

Гаррі Кейн може взяти участь у благодійному матчі. Фото: Twitter/Ben Jacobs

Якщо Гаррі Кейн залишиться до серпня у "Тоттенхемі", може взяти участь у благодійному матчі з донецьким "Шахтарем". Зустріч для збору коштів на ЗСУ та допомогу українцям, які постраждали під час війни відбудеться 6 серпня у Лондоні.

Про це клуби написали на своїх офіційних сайтах.

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Під час гри буде зібрано кошти для благодійного фонду Shakhtar Social, який надає фінансову підтримку, гуманітарну та медичну допомогу дітям та сім'ям по всій Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України. "Тоттенхем" також зробить фінансовий внесок та додаткові пожертвування.

Spurs will face Shakhtar Donetsk in a friendly at Tottenham Hotspur Stadium on August 6.



The match will raise funds for Shakhtar’s charitable foundation.



Spurs will also make a financial contribution.🇺🇦 pic.twitter.com/yBNt2eXUf2 — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 28, 2023

"Шахтар" — це команда, яка стабільно досягає успіху і дасть нам ідеальну перевірку напередодні нового сезону. Однак, як ми всі знаємо, цей матч є чимось набагато більшим, ніж футбол. Це можливість для клубу та наших уболівальників об'єднатися, щоб продемонструвати підтримку та солідарність із народом України у дуже важкі часи. Це обіцяє бути особливою подією і для мене, оскільки я вперше виступатиму перед нашими домашніми трибунами, і для світу, щоб знову побачити, що футбол має унікальну здатність об'єднувати людей на підтримку добрих справ", — вважає Анге Постекоглу, головний тренер "Тоттенхему".

"Шахтар" звернувся до УПЛ

Для проведення матчу Шахтар уже звернувся до УПЛ з офіційним листом, у якому попросив змістити дату проведення матчу 2-го туру чемпіонату України на середу, 2 серпня.

"Для нас дуже важливо підвищувати обізнаність людей у всьому світі про війну в Україні, боротьбу, яку веде український народ. Також наше завдання — робити все можливе, щоб допомагати у розв'язанні гуманітарних проблем, з якими зараз стикаються українці. Тому ми раді зіграти з "Тоттенхемом" у Лондоні, щоб підтримати цю місію. Сподіваємося, наш благодійний матч приверне увагу та збере на трибунах багато вболівальників, зокрема українців, які вимушено виїхали до Великобританії, рятуючись від війни. Для нас це чудова можливість зіграти з одним із найсильніших англійських клубів та зібрати кошти для підтримки України та нашого народу", — каже генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Нагадаємо, 5 серпня у Лондоні відбудеться ще один благодійний поєдинок на користь України, в якому зійдуться команди зірок під керівництвом Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

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