Лунін може замінити Ріко у "ПСЖ"
Голкіпер збірної України Андрій Лунін зацікавив "ПСЖ". За кілька тижнів молодий футболіст може змінити Мадрид на Париж.
Андрія Луніна розглядають як заміну травмованому воротареві Серхіо Ріко, повідомляє Marca.
"ПСЖ" хоче доукомплектувати воротарську лінію. З цією метою французький клуб поцікавився у "Реала" планами на Андрія Луніна. Українець став кандидатом на переїзд до Парижа.
Готовність до конкуренції
Воротар Серхіо Ріко зазнав тяжких травм під час верхової прогулянки. Він нескоро повернеться, і "ПСЖ" вже шукає заміну футболісту.
Французький клуб готовий взяти в оренду Андрія Луніна щонайменше на пів року. "ПСЖ" готовий самостійно платити зарплату футболісту Подальше залежатиме від самого українця. Йому гарантують лише роль дублера Джанлуїджі Доннарумми. І навіть для цього Андрію Луніну доведеться витримати конкуренцію з Олександром Летельє.
У сезоні-2022/2023 Лунін зіграв за "Реал" одинадцять матчів. Він допоміг іспанській команді виграти клубний чемпіонат світу.
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