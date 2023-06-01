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Лунін може замінити Ріко у "ПСЖ"

1 червня 2023 18:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін може замінити Ріко у "ПСЖ"
Андрій Лунін із дружиною. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зацікавив "ПСЖ". За кілька тижнів молодий футболіст може змінити Мадрид на Париж.

Андрія Луніна розглядають як заміну травмованому воротареві Серхіо Ріко, повідомляє Marca.

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"ПСЖ" хоче доукомплектувати воротарську лінію. З цією метою французький клуб поцікавився у "Реала" планами на Андрія Луніна. Українець став кандидатом на переїзд до Парижа.

Андрій Лунін
Лунін, Асенсіо та Карвахаль на тренуванні "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Готовність до конкуренції

Воротар Серхіо Ріко зазнав тяжких травм під час верхової прогулянки. Він нескоро повернеться, і "ПСЖ" вже шукає заміну футболісту.

Французький клуб готовий взяти в оренду Андрія Луніна щонайменше на пів року. "ПСЖ" готовий самостійно платити зарплату футболісту Подальше залежатиме від самого українця. Йому гарантують лише роль дублера Джанлуїджі Доннарумми. І навіть для цього Андрію Луніну доведеться витримати конкуренцію з Олександром Летельє.

У сезоні-2022/2023 Лунін зіграв за "Реал" одинадцять матчів. Він допоміг іспанській команді виграти клубний чемпіонат світу.

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