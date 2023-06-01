Лунин может заменить Рико в "ПСЖ"

Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал "ПСЖ". Через несколько недель молодой футболист может сменить Мадрид на Париж.

Андрея Лунина рассматривают в качестве замены травмированному вратарю Серхио Рико, сообщает Marca.

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Лунин, Асенсио и Карвахаль на тренировке "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Готовность к конкуренции

Вратарь Серхио Рико получил тяжелые травмы по время верховой прогулки. Он нескоро вернется в строй, и "ПСЖ" уже ищет замену футболисту.

Французский клуб готов взять в аренду Андрея Лунина как минимум на полгода. "ПСЖ" готов самостоятельно платить зарплату футболисту. Дальнейшее будет зависеть от самого украинца. Ему гарантируют только роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. И даже для этого Андрею Лунину придется выдержать конкуренцию с Александром Летелье.

В сезоне 2022/2023 Лунин сыграл за "Реал" одиннадцать матчей. Он помог испанской команде выиграть Клубный чемпионат мира.

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