Лунин может заменить Рико в "ПСЖ"
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал "ПСЖ". Через несколько недель молодой футболист может сменить Мадрид на Париж.
Андрея Лунина рассматривают в качестве замены травмированному вратарю Серхио Рико, сообщает Marca.
"ПСЖ" хочет доукомплектовать вратарскую линию. С этой целью французский клуб поинтересовался у "Реала" планами на Андрея Лунина. Украинец стал кандидатом на переезд в Париж.
Готовность к конкуренции
Вратарь Серхио Рико получил тяжелые травмы по время верховой прогулки. Он нескоро вернется в строй, и "ПСЖ" уже ищет замену футболисту.
Французский клуб готов взять в аренду Андрея Лунина как минимум на полгода. "ПСЖ" готов самостоятельно платить зарплату футболисту. Дальнейшее будет зависеть от самого украинца. Ему гарантируют только роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. И даже для этого Андрею Лунину придется выдержать конкуренцию с Александром Летелье.
В сезоне 2022/2023 Лунин сыграл за "Реал" одиннадцать матчей. Он помог испанской команде выиграть Клубный чемпионат мира.
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