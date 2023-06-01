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Лунин может заменить Рико в "ПСЖ"

1 июня 2023 18:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может заменить Рико в "ПСЖ"
Андрей Лунин с женой. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин заинтересовал "ПСЖ". Через несколько недель молодой футболист может сменить Мадрид на Париж. 

Андрея Лунина рассматривают в качестве замены травмированному вратарю Серхио Рико, сообщает Marca.

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"ПСЖ" хочет доукомплектовать вратарскую линию. С этой целью французский клуб поинтересовался у "Реала" планами на Андрея Лунина. Украинец стал кандидатом на переезд в Париж. 

Андрей Лунин
Лунин, Асенсио и Карвахаль на тренировке "Реала". Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Готовность к конкуренции 

Вратарь Серхио Рико получил тяжелые травмы по время верховой прогулки. Он нескоро вернется в строй, и "ПСЖ" уже ищет замену футболисту. 

Французский клуб готов взять в аренду Андрея Лунина как минимум на полгода. "ПСЖ" готов самостоятельно платить зарплату футболисту. Дальнейшее будет зависеть от самого украинца. Ему гарантируют только роль дублера Джанлуиджи Доннаруммы. И даже для этого Андрею Лунину придется выдержать конкуренцию с Александром Летелье. 

В сезоне 2022/2023 Лунин сыграл за "Реал" одиннадцать матчей. Он помог испанской команде выиграть Клубный чемпионат мира. 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем. 

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