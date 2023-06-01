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"Реал" нашел замену Бензема: готовится неожиданный трансфер

1 июня 2023 17:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Реал" нашел замену Бензема: готовится неожиданный трансфер
Анчелотти ждет нового форварда. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Мадридский "Реал" готовит громкий трансфер. Испанский клуб пригласит футболиста, который сможет заменить Карима Бензема

На "Сантьяго Бернабеу" должен переехать Харри Кейн, сообщает AS

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Руководство "Реала" уже несколько недель знает о том, что Карим Бензема покинет Мадрид. Форвард заранее рассказал Флорентину Пересу о желании переехать в Саудовскую Аравию. Это позволило "королевскому клубу" начать поиски нового бомбардира еще в конце весны. 

Замена для Бензема 

"Реал" готовит громкий трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" приедет форвард, который позволит компенсировать потерю француза. Испанские журналисты сообщают о том, что речь идет про Харри Кейна. 

Капитан сборной Англии еще в начале года известил "Тоттенхэм" об уходе. Футболист мечтает о трофеях. Он провел в Лондоне больше десяти лет, но так и не стал чемпионом Англии. В этом сезоне и Кейн, и Бензема забили по 30 голов за свои клубы. "Реал" планирует подписать 29-летнего форварда за 60 млн евро, не считая бонусы. 

Харри Кейн
Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Кейн предположительно уже дал согласие на переход в "Реал", хотя на него также претендовали клубы из Англии, Италии и Германии. Официально об переговорах с "Тоттенхэмом" будет объявлено после ухода Бензема. 

Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем. 

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