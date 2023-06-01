"Реал" нашел замену Бензема: готовится неожиданный трансфер
Мадридский "Реал" готовит громкий трансфер. Испанский клуб пригласит футболиста, который сможет заменить Карима Бензема.
На "Сантьяго Бернабеу" должен переехать Харри Кейн, сообщает AS.
Руководство "Реала" уже несколько недель знает о том, что Карим Бензема покинет Мадрид. Форвард заранее рассказал Флорентину Пересу о желании переехать в Саудовскую Аравию. Это позволило "королевскому клубу" начать поиски нового бомбардира еще в конце весны.
Замена для Бензема
"Реал" готовит громкий трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" приедет форвард, который позволит компенсировать потерю француза. Испанские журналисты сообщают о том, что речь идет про Харри Кейна.
Капитан сборной Англии еще в начале года известил "Тоттенхэм" об уходе. Футболист мечтает о трофеях. Он провел в Лондоне больше десяти лет, но так и не стал чемпионом Англии. В этом сезоне и Кейн, и Бензема забили по 30 голов за свои клубы. "Реал" планирует подписать 29-летнего форварда за 60 млн евро, не считая бонусы.
Кейн предположительно уже дал согласие на переход в "Реал", хотя на него также претендовали клубы из Англии, Италии и Германии. Официально об переговорах с "Тоттенхэмом" будет объявлено после ухода Бензема.
Напомним, наставник "Ромы" Жозе Моуринью выбросил медаль и рассказал о своем будущем.
Карим Бензема и Лука Модрич могут уйти из мадридского "Реала" уже через две недели.
Месси заработает миллиард в новом клубе: "ПСЖ" прощается с аргентинцем.
Голкипер "Севильи" Яссин Буну назвал настоящего героя матча с "Ромой".
Теннисистка Ангелина Калинина объяснила, почему не выступает за сборную Украины.