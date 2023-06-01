"Реал" нашел замену Бензема: готовится неожиданный трансфер

Анчелотти ждет нового форварда. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Мадридский "Реал" готовит громкий трансфер. Испанский клуб пригласит футболиста, который сможет заменить Карима Бензема.

На "Сантьяго Бернабеу" должен переехать Харри Кейн, сообщает AS.

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Руководство "Реала" уже несколько недель знает о том, что Карим Бензема покинет Мадрид. Форвард заранее рассказал Флорентину Пересу о желании переехать в Саудовскую Аравию. Это позволило "королевскому клубу" начать поиски нового бомбардира еще в конце весны.

Замена для Бензема

"Реал" готовит громкий трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" приедет форвард, который позволит компенсировать потерю француза. Испанские журналисты сообщают о том, что речь идет про Харри Кейна.

Капитан сборной Англии еще в начале года известил "Тоттенхэм" об уходе. Футболист мечтает о трофеях. Он провел в Лондоне больше десяти лет, но так и не стал чемпионом Англии. В этом сезоне и Кейн, и Бензема забили по 30 голов за свои клубы. "Реал" планирует подписать 29-летнего форварда за 60 млн евро, не считая бонусы.

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Кейн предположительно уже дал согласие на переход в "Реал", хотя на него также претендовали клубы из Англии, Италии и Германии. Официально об переговорах с "Тоттенхэмом" будет объявлено после ухода Бензема.

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