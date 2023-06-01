"Реал" знайшов заміну Бензема: готується несподіваний трансфер

Анчелотті чекає на нового форварда. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Мадридський "Реал" готує гучний трансфер. Іспанський клуб запросить футболіста, який зможе замінити Каріма Бензема.

На "Сантьяго Бернабеу" має переїхати Харрі Кейн, повідомляє AS.

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Керівництво "Реала" вже кілька тижнів знає, що Карім Бензема залишить Мадрид. Форвард заздалегідь розповів Флорентіну Пересу про бажання переїхати до Саудівської Аравії. Це дозволило "королівському клубу" розпочати пошуки нового бомбардира ще наприкінці весни.

Заміна для Бензема

"Реал" готує гучний трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" приїде форвард, який дозволить компенсувати втрату француза. Іспанські журналісти повідомляють про те, що йдеться про Харрі Кейна.

Капітан збірної Англії ще на початку року сповістив "Тоттенгем" про відхід. Футболіст мріє про трофеї. Він провів у Лондоні понад десять років, але так і не став чемпіоном Англії. Цього сезону і Кейн, і Бензема забили по 30 голів за свої клуби. "Реал" планує підписати 29-річного форварда за 60 млн євро, не рахуючи бонуси.

Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Кейн, ймовірно, вже дав згоду на перехід у "Реал", хоча на нього також претендували клуби з Англії, Італії та Німеччини. Офіційно про переговори з "Тоттенгемом" буде оголошено після відходу Бензема.

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