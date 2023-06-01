Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "Реал" знайшов заміну Бензема: готується несподіваний трансфер arrow

"Реал" знайшов заміну Бензема: готується несподіваний трансфер

1 червня 2023 17:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Реал" знайшов заміну Бензема: готується несподіваний трансфер
Анчелотті чекає на нового форварда. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Мадридський "Реал" готує гучний трансфер. Іспанський клуб запросить футболіста, який зможе замінити Каріма Бензема.

На "Сантьяго Бернабеу" має переїхати Харрі Кейн, повідомляє AS.

Читайте також:

Керівництво "Реала" вже кілька тижнів знає, що Карім Бензема залишить Мадрид. Форвард заздалегідь розповів Флорентіну Пересу про бажання переїхати до Саудівської Аравії. Це дозволило "королівському клубу" розпочати пошуки нового бомбардира ще наприкінці весни.

Заміна для Бензема

"Реал" готує гучний трансфер — на "Сантьяго Бернабеу" приїде форвард, який дозволить компенсувати втрату француза. Іспанські журналісти повідомляють про те, що йдеться про Харрі Кейна.

Капітан збірної Англії ще на початку року сповістив "Тоттенгем" про відхід. Футболіст мріє про трофеї. Він провів у Лондоні понад десять років, але так і не став чемпіоном Англії. Цього сезону і Кейн, і Бензема забили по 30 голів за свої клуби. "Реал" планує підписати 29-річного форварда за 60 млн євро, не рахуючи бонуси.

Харрі Кейн
Харрі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Кейн, ймовірно, вже дав згоду на перехід у "Реал", хоча на нього також претендували клуби з Англії, Італії та Німеччини. Офіційно про переговори з "Тоттенгемом" буде оголошено після відходу Бензема.

Нагадаємо, наставник "Роми" Жозе Моурінью викинув медаль і розповів про своє майбутнє.

Карім Бензема та Лука Модрич можуть піти з мадридського "Реала" вже за два тижні.

Мессі заробить мільярд у новому клубі: "ПСЖ" прощається з аргентинцем.

Голкіпер "Севільї" Яссін Буну назвав справжнього героя матчу із "Ромою".

Тенісистка Ангеліна Калініна пояснила, чому не виступає за збірну України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB