"Шахтар отримає за Трубіна солідний прибуток: стала відома сума

Трубін під час матчу. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" цього літа може залишитися без свого основного голкіпера Анатолія Трубіна. У воротарі зацікавлені європейські клуби, серед яких є гранди.

Футболіст також планує перебратися на кордон вже цього літа, адже таким клубам не відмовляють, повідомив портал Tutto Mercato .

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У Трубіна контракт, що закінчується влітку 2024 року, і футболіст не збирається його продовжувати, оскільки планує грати в Європі. У "Шахтаря" це літнє трансферне вікно є останнім шансом виручити за голкіпера великі гроші. Якщо продати гравця не вдасться, то за півроку він зможе підписати попередній контракт із будь-яким клубом.

Трубін під час Ліги чемпіонів. Фото: УЄФА

Трубина можна продати за солідні гроші

Зазначимо, що одним із кандидатів на Трубіна є міланський "Інтер", де готуються до відходу воротаря Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 45-50 млн євро. Клуб розглядає низку голкіперів, серед яких є українець.

Джерело повідомило, що "Інтер" планує придбати Трубіна за 15-20 млн євро. При цьому авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює українського воротаря у 22 мільйони.

Якщо врахувати, що у Анатолія ще рік контракту і він його не збирається продовжувати, то 15 млн євро — чудова сума за молодого та перспективного воротаря, який має проблеми із відбиттям м'яча перед собою. "Шахтар" через ситуацію з контрактом не може просити більше, оскільки у цьому випадку Трубін може піти безкоштовно.

На задній лінії втрата Трубіна не позначиться, оскільки ще торік на позицію першого номера купили Дмитра Різника.

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