Циганков став головною трансферною метою відомого клубу

Віктор Циганков святкує гол. Фото: пресслужба УАФ

Футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков зацікавив ще один італійський клуб. Півзахисник збірної України може продовжити кар'єру у Серії А.

Римський "Лаціо" готує для каталонського клубу пропозицію щодо гравця, повідомляє Tutto Mercato.

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Віктор Циганков став одним із найкращих футболістів у другій частині минулого сезону у чемпіонаті Іспанії з футболу. Він забив три м'ячі та зробив шість результативних передач у 19 поєдинках за "Жирону". Успішна гра українця привернула до нього увагу інших клубів.

Новий претендент на Циганкова

Найближчим часом "Жирона" отримає пропозицію щодо свого гравця від "Лаціо". Римська команда на фініші минулого сезону випередила у турнірній таблиці "Інтер" та посіла друге місце. Це означає, що "орли" зіграють у Лізі чемпіонів.

Циганков та Буяльський у матчі проти Мальти. Фото: пресслужба УАФ

"Лаціо" вже почав зміцнювати склад напередодні нового сезону. Італійський клуб запросив двох футболістів на позиції лівого та правого вінгерів. Проте головний трансфер римлян спереду.

Головний тренер команди Мауріціо Саррі вважає, що Віктор Циганков вдало впишеться в ігрову модель "Лаціо". Римляни запропонують "Жироні" 15 млн євро за українця. Ця сума може зрости внаслідок бонусів. Половину зароблених на переході Циганкова коштів "Жирона" згідно з договором перерахує київському "Динамо".

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