Бой Усик — Фьюри не состоится

Фьюри устроил спор с Усиком после боя с Чисорой. Фото: Queensberry Promotions

Поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между обладателем титула WBO, IBF, WBA Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри не состоится. Точно, это не произойдет в декабре в Саудовской Аравии.

Об этом сообщили источники в команде британца, передает портал talkSPORT .

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В Саудовской Аравии планировался на декабрь турнир, который должен был возглавить бой Усик — Фьюри за абсолютное чемпионство, а в главном поединке андеркарта должны были встретиться Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер. Также ожидалось, что на супертурнире Дерек Чисора проведет бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Фьюри во время поездки в Таиланд. Фото: instagram.com/tysonfury

Фьюри еще не получил никаких предложений

Источники в лагере Фьюри сообщили, что до сих пор не получили никаких предложений от инвесторов из Саудовской Аравии. Пока продолжаются между сторонами дискуссии, но до организации поединка еще очень далеко.

При этом журналист Саймон Джордан отметил, что до шоу осталось еще почти полгода и поэтому переговоры могут в какой-то момент очень быстро продвинуться. Но источники сообщили, что в декабре боя не будет.

"Никаких предложений не поступало. Их можно сделать относительно быстро, но их не было. Дискуссии продолжаются, но относительно надежные источники сообщили мне, что в декабре ничего не произойдет", — сказал Саймон.

Отметим, что инвесторы из Саудовской Аравии собираются сделать Фьюри только одно хорошее предложение. Если Тайсон откажется или начнет торговаться, то боя не будет.

Ранее ради боя против Фьюри Усик подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии Skills Challenge Entertainment. Именно они и являются организаторами супертурнира в декабре.

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