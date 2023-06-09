Фьюри готов выйти на ринг либо с Усиком, либо с Джошуа
Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается провести бой с известным соперником до конца текущего года. Это может быть либо Александр Усик, либо Энтони Джошуа.
Команда британского боксера изучает риски проведения таких поединков, сообщает Manchester Evening News.
Тайсон Фьюри владеет поясом WBC, и скоро ему придется либо отказаться от чемпионского титула, либо провести бой. Британец должен был выйти на ринг в противостоянии с Александром Усиком весной 2023 года, но команды спортсменов не сумели договориться об условиях контракта.
Сложный выбор Фьюри
Последним соперником Тайсона Фьюри был Дерек Чисора в декабре прошлого года. Ожидалось, что поединок против легкого соперника станет этапом подготовки к более серьезному бою, однако с тех пор "цыганский король" так и не вышел на ринг.
Усик остается одним из самых вероятных претендентов на поединок с Фьюри. Однако украинцу в ближайшее время придется провести бой против Даниэля Дюбуа, который является обязательным соперником на один из чемпионских поясов Александра.
Если Усик будет слишком занят противостоянием с Дюбуа, Фьюри может снова вернуться к идее поединка против Джошуа. Энтони потерпел два поражения подряд в боях с Усиком, но вернулся в когорту элитных боксеров благодаря победе над Джермейном Франклином в апреле этого года.
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