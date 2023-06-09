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Фьюри готов выйти на ринг либо с Усиком, либо с Джошуа

9 июня 2023 17:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри готов выйти на ринг либо с Усиком, либо с Джошуа
Тайсон Фьюри на тренировке. Фото: instagram.com/tysonfury/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри собирается провести бой с известным соперником до конца текущего года. Это может быть либо Александр Усик, либо Энтони Джошуа.

Команда британского боксера изучает риски проведения таких поединков, сообщает Manchester Evening News

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Тайсон Фьюри владеет поясом WBC, и скоро ему придется либо отказаться от чемпионского титула, либо провести бой. Британец должен был выйти на ринг в противостоянии с Александром Усиком весной 2023 года, но команды спортсменов не сумели договориться об условиях контракта. 

Сложный выбор Фьюри

Последним соперником Тайсона Фьюри был Дерек Чисора в декабре прошлого года. Ожидалось, что поединок против легкого соперника станет этапом подготовки к более серьезному бою, однако с тех пор "цыганский король" так и не вышел на ринг.  

Александр Усик
Александр Усик готов к бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик остается одним из самых вероятных претендентов на поединок с Фьюри. Однако украинцу в ближайшее время придется провести бой против Даниэля Дюбуа, который является обязательным соперником на один из чемпионских поясов Александра. 

Если Усик будет слишком занят противостоянием с Дюбуа, Фьюри может снова вернуться к идее поединка против Джошуа. Энтони потерпел два поражения подряд в боях с Усиком, но вернулся в когорту элитных боксеров благодаря победе над Джермейном Франклином в апреле этого года. 

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