У Фьюри жестко раскритиковали Усика: британцы раскрыли секрет о сопернике

Усик на пресс-конференции перед боем с Джошуа. Фото: matchroom boxing

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскритиковал заявления обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика. Британцам не понравились упреки от украинца в алчности.

Уоррен сам считает Усика тем, что очень любит деньги. Об этом он рассказал в интервью iFL TV.

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Уоррен обрушился с критикой на Усика. Фото: скриншот

Команда Тайсона назвала чушью слова украинца

Промоутер Фьюри резко отреагировал на слова украинка, отметив, что тот также из-за денег подписал контракт с промоутерами из Саудовской Аравии.

"Главное — не гордость, а деньги. Я принимаю и понимаю это. Поэтому прекрати нести всем чушь. Это твой твит и ты его написал. Тебе предложили кучу денег — намного больше, чем ты получил бы где угодно, кроме Саудовской Аравии. Если ты берешь деньги саудитов, то удачи, пусть бог благословит тебя, но хватит заигрывать с фанатами", — сказал разъяренный Уоррен.

Отметим, ранее Усик подписал контракт с со-промоутерами из Саудовской Аравии, которые помогут организовать поединки с Даниэлем Дюбуа в августе и Тайсоном Фьюри в декабре текущего года.

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