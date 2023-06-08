Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow У Фьюри жестко раскритиковали Усика: британцы раскрыли секрет о сопернике arrow

У Фьюри жестко раскритиковали Усика: британцы раскрыли секрет о сопернике

8 июня 2023 18:24
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Фьюри жестко раскритиковали Усика: британцы раскрыли секрет о сопернике
Усик на пресс-конференции перед боем с Джошуа. Фото: matchroom boxing
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскритиковал заявления обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика. Британцам не понравились упреки от украинца в алчности.

Уоррен сам считает Усика тем, что очень любит деньги. Об этом он рассказал в интервью iFL TV.

Читайте также:

Ранее украинец заявил, что Фьюри только говорит о величии, а на деле только пытается заработать.

Уоррен обрушился с критикой на Усика. Фото: скриншот

Команда Тайсона назвала чушью слова украинца

Промоутер Фьюри резко отреагировал на слова украинка, отметив, что тот также из-за денег подписал контракт с промоутерами из Саудовской Аравии.

"Главное — не гордость, а деньги. Я принимаю и понимаю это. Поэтому прекрати нести всем чушь. Это твой твит и ты его написал. Тебе предложили кучу денег — намного больше, чем ты получил бы где угодно, кроме Саудовской Аравии. Если ты берешь деньги саудитов, то удачи, пусть бог благословит тебя, но хватит заигрывать с фанатами", — сказал разъяренный Уоррен.

Отметим, ранее Усик подписал контракт с со-промоутерами из Саудовской Аравии, которые помогут организовать поединки с Даниэлем Дюбуа в августе и Тайсоном Фьюри в декабре текущего года.

Напомним, форвард Роман Яремчук может перейти в клуб АПЛ и будет играть с другим украинцем. 

Жена Криштиану Роналду пришла на семейный праздник в откровенном наряде.

Лидер "Динамо" Николай Шапаренко может перейти в один из европейских клубов.

Полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский может вернуться в чемпионат Италии.

Аргентинец Лионель Месси удивил выбором своего нового клуба. 

Реванш Ломаченко с Хейни: промоутер предложил выгодный вариант.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Волонтеры Фонда Вадима Столара доставили в Херсонскую область воду и продукты

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас