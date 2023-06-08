У Ф'юрі жорстко розкритикували Усика: британці розкрили секрет про суперника

Усик на пресконференції перед боєм із Джошуа. Фото: matchroom boxing

Френк Уоррен, співпромоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розкритикував заяви володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика. Британцям не сподобалися закиди від українця в жадібності.

Уоррен сам вважає Усика людиною, яка ласа до грошей. Про це він розповів в інтерв'ю iFL TV.

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Уоррен накинувся з критикою на Усика. Фото: скріншот

Команда Тайсона назвала нісенітницею слова українця

Промоутер Ф'юрі різко відреагував на слова українця, зазначивши, що той також через гроші підписав контракт з промоутерами із Саудівської Аравії.

"Головне — не гордість, а гроші. Я приймаю і розумію це. Тому припини нести всім нісенітниці. Це твій твіт і ти його написав. Тобі запропонували купу грошей — набагато більше, ніж ти отримав би будь-де, крім Саудівської Аравії. Якщо ти береш гроші саудитів, то удачі, нехай бог благословить тебе, але перестань загравати з фанатами", — сказав розлючений Уоррен.

Зазначимо, раніше Усик підписав контракт з співпромоутерами із Саудівської Аравії, які допоможуть організувати поєдинки з Даніелем Дюбуа у серпні та Тайсоном Ф'юрі у грудні поточного року.

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