Ф'юрі готовий вийти на ринг або з Усиком, або з Джошуа

Тайсон Ф'юрі на тренуванні. Фото: instagram.com/tysonfury/

Чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі збирається провести бій із відомим суперником до кінця поточного року. Це може бути або Олександр Усик, або Ентоні Джошуа.

Команда британського боксера вивчає ризики проведення таких поєдинків, повідомляє Manchester Evening News.

Читайте також:

Тайсон Ф'юрі володіє поясом WBC, і незабаром йому доведеться або відмовитися від чемпіонського титулу, або провести бій. Британець мав вийти на ринг у протистоянні з Олександром Усиком навесні 2023 року, але команди спортсменів не змогли домовитися про умови контракту.

Складний вибір Ф'юрі

Останнім суперником Тайсона Ф'юрі був Дерек Чісора у грудні минулого року. Очікувалося, що поєдинок проти легкого суперника стане етапом підготовки до більш серйозного бою, проте з того часу "циганський король" не виходив на ринг.

Олександр Усик готовий до бою. Фото: instagram.com/usykaa/

Усик залишається одним із найімовірніших претендентів на поєдинок із Ф'юрі. Проте українцеві найближчим часом доведеться провести бій проти Даніеля Дюбуа, який є обов'язковим суперником одного з чемпіонських поясів Олександра.

Якщо Усик буде надто зайнятий протистоянням з Дюбуа, Ф'юрі може знову повернутися до ідеї поєдинку проти Джошуа. Ентоні зазнав двох поразок поспіль у боях з Усиком, але повернувся до когорти елітних боксерів завдяки перемозі над Джермейном Франкліном у квітні цього року.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик все ще може перейти до "Арсеналу".

Трансфер Харрі Кейна дорого коштуватиме "Реалу": англійський "Тоттенгем" назвав ціну на гравця.

Форвард Роман Яремчук може перейти до клубу АПЛ та гратиме з іншим українцем.

Дружина Кріштіану Роналду прийшла на сімейне свято у відвертому вбранні.

Лідер "Динамо" Микола Шапаренко може перейти до одного з європейських клубів.

Відомий футболіст "Динамо" зізнався, чому пішов із київського клубу.