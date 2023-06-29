Бій Усик — Ф’юрі не відбудеться

Ф'юрі влаштував суперечку з Усиком після бою з Чісорою. Фото: Queensberry Promotions

Поєдинок за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі між власником титулі WBO, IBF, WBA Олександром Усиком та чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі не відбудеться. Точно це не станеться у грудні в Саудівській Аравії.

Про це повідомили джерела в команді британця, передає портал talkSPORT.

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У Саудівській Аравії планувався на грудень турнір, який мав очолити бій Усик — Ф’юрі за абсолютне чемпіонство, а в головному поєдинку андеркарту мали зустрітися Ентоні Джошуа та Деонтей Уайлдер. Також очікувалося, що на супертурнірі Дерек Чісора проведе бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Ф'юрі під час поїздки в Таїланд. Фото: instagram.com/tysonfury

Ф’юрі ще не отримав ніяких пропозицій

Джерела у таборі Ф’юрі повідомили, що досі не отримали ніяких пропозицій від інвесторів з Саудівської Аравії. Наразі тривають між сторонами дискусії, але до організації поєдинку ще дуже далеко.

При цьому журналіст Саймон Джордан зазначив, що залишилось ще майже пів року й тому перемовини можуть в якийсь момент дуже швидко просунутися. Але джерела повідомили, що в грудні бою таки не буде.

"Жодних пропозицій не надходило. Їх можна зробити відносно швидко, але їх не було. Дискусії тривають, але відносно надійні джерела повідомили мені, що у грудні нічого не відбудеться", — сказав Саймон.

Зазначимо, що інвестори з Саудівської Аравії збираються зробити Ф’юрі лише одну хорошу пропозицію. Якщо Тайсон відмовиться чи почне торгуватись, то бою не буде.

Раніше заради бою проти Ф’юрі Усик підписав контракт з промоутерською компанією з Саудівської Аравії Skills Challenge Entertainment. Саме вони й є організаторами супертурніру в грудні.

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