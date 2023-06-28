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Лунин принял странное решение относительно своего будущего

28 июня 2023 11:32
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Агабекян Карен
редактор
Лунин принял странное решение относительно своего будущего
Лунин во время перехода в "Руал". Фото: "Реал"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин не получает достаточно игрового времени в клубе, из-за чего регрессирует. Но игрок продолжает находиться в команде, несмотря на маленькие шансы заиграть в основе на постоянной основе.

Вероятно, игрок проведет еще один сезон в Мадриде, сообщил портал AS.

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После перехода в мадридский "Реал" в 2018 году Лунин провел 9 матчей и превратился из вратаря, считавшегося одним из самых перспективных в мире, в голкипера, о котором все забыли.

Лунин на тренировке "Реала". Фото: "Реал"

Лунин продолжает пытки

По информации источника, Лунин, который в конце сезона активно заявлял о желании покинуть клуб и занимался поиском новой команды, решил доработать год контракта, чтобы летом 2024-го уйти свободным агентом.

Подтверждением этой информации стал тот факт, что "Реал" прекратил искать замену Лунину на место второго номера в воротах. Также в клубе начали планировать следующий сезон в расчете на присутствие украинца в команде.

Отметим, что "Реал" просматривал вариант на замену Лунину. В клубе хотят видеть вратарем №2 Давида Сорию ("Хетафе"), Фернандо Пачеко ("Альмария") или Столе Дмитриевски ("Райо Вальекано").

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