Лунін прийняв дивне рішення стосовно свого майбутнього
Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін не отримує достатньо ігрового часу в клубі, через що регресує. Але гравець продовжує перебувати в команді попри маленькі шанси заграти в основі на постійній основі.
Ймовірно, що гравець проведе ще один сезон у Мадриді, повідомив портал AS.
Після переходу в мадридський "Реал" в 2018 році Лунін провів 9 матчів та перетворився із воротаря, якого вважали одним із найбільш перспективних у світі, в голкіпера, про якого всі забули.
Лунін продовжує тортури
За інформацією джерела, Лунін, який наприкінці сезону активно заявляв про бажання покинути клуб та займався пошуком нової команди, вирішив допрацювати рік контракту, щоб влітку 2024-го піти вільним агентом.
Підтвердженням цієї інформації став той факт, що "Реал" припинив шукати заміну Луніну на місце другого номера в воротах. Також в клубі почали планувати наступний сезон з розрахунку на присутність українця в команді.
Зазначимо, що "Реал" переглядав варіанті на заміну Луніну. В клубі хочуть бачити воротарем №2 Давіда Сорію ("Хетафе"), Фернандо Пачеко ("Альмарія"), або Столе Дмітрієвськи ("Райо Вальєкано").
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