Лунін прийняв дивне рішення стосовно свого майбутнього

Лунін під час переходу в "Реал". Фото: "Реал"

Український голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін не отримує достатньо ігрового часу в клубі, через що регресує. Але гравець продовжує перебувати в команді попри маленькі шанси заграти в основі на постійній основі.

Ймовірно, що гравець проведе ще один сезон у Мадриді, повідомив портал AS.

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Після переходу в мадридський "Реал" в 2018 році Лунін провів 9 матчів та перетворився із воротаря, якого вважали одним із найбільш перспективних у світі, в голкіпера, про якого всі забули.

Лунін на тренуванні "Реалу". Фото: "Реал"

Лунін продовжує тортури

За інформацією джерела, Лунін, який наприкінці сезону активно заявляв про бажання покинути клуб та займався пошуком нової команди, вирішив допрацювати рік контракту, щоб влітку 2024-го піти вільним агентом.

Підтвердженням цієї інформації став той факт, що "Реал" припинив шукати заміну Луніну на місце другого номера в воротах. Також в клубі почали планувати наступний сезон з розрахунку на присутність українця в команді.

Зазначимо, що "Реал" переглядав варіанті на заміну Луніну. В клубі хочуть бачити воротарем №2 Давіда Сорію ("Хетафе"), Фернандо Пачеко ("Альмарія"), або Столе Дмітрієвськи ("Райо Вальєкано").

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