Украинских тайбоксеров встретили на вокзале с цветами после успешных Европейских игр

Сборная Украины заняла первое общекомандное место по тайбоксу. Фото: Олег Переверзев

Украину в таиландском боксе на Европейских играх-2023 представляли шесть спортсменов: пять мужчин и одна девушка. Все привезли домой медали, а встречали их министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и Спортивный комитет Украины.

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Первым триумфатором украинской сборной стал 2-кратный чемпион Всемирных игр Любченко. В финале весовой категории до 67 кг Игр победил поляка Оскара Зигерта - 29:28. Затем медальную эстафету подхватил Александр Ефименко — вице-чемпион Всемирных игр в категории до 71 кг одержал победу над португальцем Гонсалу Да Ценой — 30:27, и снова в Польше раздавался украинский гимн.

"Европейские игры оставили великолепные впечатления, все было на высшем уровне. Вообще эти эмоции очень трудно как-то описать словами. Когда ты прошел такую подготовку к соревнованиям, когда ты мечтал об этом, и вот оно у тебя. Это круто! Мотивировало первое место, золото медаль Мы стараемся прославлять Украину в нашем виде спорта, добывать медали для нашей страны.

Украинцы устроили в Польше настоящий фурор. Фото: Олег Переверзев.

Поддержка была великолепной, я лично слышал от представителей других стран очень теплые для нас слова: "Слава Украине". Особую поддержку я ощущал от самих украинцев, ведь когда ты стоишь в ринге и на трибунах видишь наши флаги, это просто невероятно приятно, это мотивирует к победе", — сообщил Александр Ефименко.

Чемпион мира по муай тай среди молодежи 21-летний Егор Скурихин в категории до 81 кг уступил сопернику из Молдовы Артемке Ливадаре — 27:30 и завоевал серебро. Но останавливаться на этом наша сборная не собиралась.

Золотая точка Приемная

В заключительном для Украины финале в категории до 91 кг наш 2-кратный чемпион Всемирных игр Олег Примачев осилил итальянца Энрико Пеллегрино — 30:27 и поставил золотую точку на турнире по таиландскому боксу.

"Ощущение выполненного долга и достигнутой цели. Это, пожалуй, одно из лучших ощущений, которое может человек испытывать. Эта медаль более значима для окружающих. Они служили для меня основной мотивацией, стимулом, старался не разочаровать их, оправдать их надежды. Поскольку все верили в мою победу, как все верят в нашу победу всеукраинскую, в сложной борьбе, которую ведет сейчас наша нация. Самая большая моя мотивация — одержать победу для людей, которые поддерживают, верят.

Главный тренер сборной Украины Павел Евтушенко. Фото: Олег Переверзев

Сейчас снова возвращаюсь в службу, к ребятам, они уже ждут. Болели за меня огромным коллективом, не мог я их подвести. Конкретных спортивных целей пока нет. Не ставлю перед собой пока. Такая ситуация, что международные соревнования пока не предусматриваются, сложные вопросы с участием спортсменов страны-агрессора", – говорит Олег Примачев.

В полуфинале категории до 60 кг минимально уступил представителю Турции Серкану Кочу украинец Владислав Микитась — 28:29 и получил бронзовую медаль.

Министр спорта Гутцайт награждал спортсменов. Фото: Олег Переверзев

"Впечатления очень хорошо все прошло на высшем уровне. Был доволен что внес вклад в результат Сборной команды Украины. Очень хорошо, было много Украинцев, друзей и знакомых, было круто. Соперники сочувствовали нашей беде и поддержали. Не доволен, хотел принести золото команде, но показал хорошие поединки с сильными противниками", — сказал Владислав Микитась.

С таким же счетом на этой же стадии соревнований уступила и наша Анастасия Михайленко. В самой легкой женской категории до 51 кг она дала бой сопернице страны-хозяйки — польке Роксане Даржель. Остальные четверо наших боксеров претендовали на золото Европейских игр в Кракове и выходили в ринг во второй соревновательный день.

Сборные Украины по Тайскому боксу. Фото: Олег Переверзев

Таким образом, ни один украинский боксер муай тай не вернулся домой без наград. А благодаря завоеванным медалям, из которых 3 золотые, 1 серебряная и 2 бронзовые, Украина досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр-2023 в этом виде спорта.

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