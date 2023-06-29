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Серхио Рамос выбрал новый клуб: идут переговоры

29 июня 2023 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Серхио Рамос выбрал новый клуб: идут переговоры
Церемония награждения игроков "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос хочет вернуться в родной клуб. Ветеран готов к переговорам с руководством "Севильи".

В ближайшие годы Рамос не собирается завершать карьеру, сообщает Cadena Ser.

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Два последних года Серхио Рамос провел во французском "ПСЖ". Клуб и футболист решили не продлевать контракт, и 37-летний испанец уехал из Парижа на правах свободного агента. В прошлом сезоне Серхио забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 45 поединках за "ПСЖ". 

Новый вызов для Рамоса 

Опытный футболист уже получил несколько щедрых предложений из Саудовской Аравии. Несмотря на соблазн оказаться в одном клубе с Криштиану Роналду, испанец хочет продолжить карьеру на родине. 

Серхио Рамос
Серхио Рамос прощается с "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхио Рамос предложил свои услуги "Севилье". Переговоры сторон начнутся в ближайшее время. Защитник является воспитанником "нервионцев". В 2005 году "Севилья" продала Рамоса в мадридский "Реал" за 27 млн евро, что по тем временам было рекордной платой за испанского защитника. 

В прошлом сезоне "Севилья" заняла 12 место в турнирной таблице Ла Лиги. Но при этом команда победила в Лиге Европы и получила возможность сыграть в Лиге чемпионов. Клубу пригодятся услуги опытного футболиста. 

Напомним, Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба. 

Голкипер Андрей Лунин принял странное решение относительно своего будущего. 

Другой вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" получит за игрока большие деньги. 

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