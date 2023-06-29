Серхио Рамос выбрал новый клуб: идут переговоры

Церемония награждения игроков "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос хочет вернуться в родной клуб. Ветеран готов к переговорам с руководством "Севильи".

В ближайшие годы Рамос не собирается завершать карьеру, сообщает Cadena Ser.

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Два последних года Серхио Рамос провел во французском "ПСЖ". Клуб и футболист решили не продлевать контракт, и 37-летний испанец уехал из Парижа на правах свободного агента. В прошлом сезоне Серхио забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в 45 поединках за "ПСЖ".

Новый вызов для Рамоса

Опытный футболист уже получил несколько щедрых предложений из Саудовской Аравии. Несмотря на соблазн оказаться в одном клубе с Криштиану Роналду, испанец хочет продолжить карьеру на родине.

Серхио Рамос прощается с "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхио Рамос предложил свои услуги "Севилье". Переговоры сторон начнутся в ближайшее время. Защитник является воспитанником "нервионцев". В 2005 году "Севилья" продала Рамоса в мадридский "Реал" за 27 млн евро, что по тем временам было рекордной платой за испанского защитника.

В прошлом сезоне "Севилья" заняла 12 место в турнирной таблице Ла Лиги. Но при этом команда победила в Лиге Европы и получила возможность сыграть в Лиге чемпионов. Клубу пригодятся услуги опытного футболиста.

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