Серхіо Рамос обрав новий клуб: тривають переговори

Церемонія нагородження гравців "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос хоче повернутись до рідного клубу. Ветеран готовий до переговорів із керівництвом "Севільї".

Найближчими роками Рамос не збирається завершувати кар'єру, повідомляє Cadena Ser.

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Два останні роки Серхіо Рамос провів у французькому "ПСЖ". Клуб та футболіст вирішили не продовжувати контракт, і 37-річний іспанець поїхав із Парижа на правах вільного агента. Минулого сезону Серхіо забив чотири м'ячі та зробив одну результативну передачу у 45 поєдинках за "ПСЖ".

Новий виклик для Рамосу

Досвідчений футболіст вже отримав кілька щедрих пропозицій із Саудівської Аравії. Попри спокусу опинитися в одному клубі з Кріштіану Роналду, іспанець хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Серхіо Рамос прощається із "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхіо Рамос запропонував свої послуги "Севільї". Переговори сторін розпочнуться найближчим часом. Захисник є вихованцем "нервіонців". У 2005 році "Севілья" продала Рамоса в мадридський "Реал" за 27 млн євро, що на той час було рекордною платою за іспанського захисника.

Минулого сезону "Севілья" посіла 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Але команда перемогла в Лізі Європи та отримала можливість зіграти в Лізі чемпіонів. Клубу стануть у пригоді послуги досвідченого футболіста.

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