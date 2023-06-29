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Серхіо Рамос обрав новий клуб: тривають переговори

29 червня 2023 08:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Серхіо Рамос обрав новий клуб: тривають переговори
Церемонія нагородження гравців "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос хоче повернутись до рідного клубу. Ветеран готовий до переговорів із керівництвом "Севільї".

Найближчими роками Рамос не збирається завершувати кар'єру, повідомляє Cadena Ser.

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Два останні роки Серхіо Рамос провів у французькому "ПСЖ". Клуб та футболіст вирішили не продовжувати контракт, і 37-річний іспанець поїхав із Парижа на правах вільного агента. Минулого сезону Серхіо забив чотири м'ячі та зробив одну результативну передачу у 45 поєдинках за "ПСЖ".

Новий виклик для Рамосу

Досвідчений футболіст вже отримав кілька щедрих пропозицій із Саудівської Аравії. Попри спокусу опинитися в одному клубі з Кріштіану Роналду, іспанець хоче продовжити кар'єру на батьківщині.

Серхіо Рамос
Серхіо Рамос прощається із "ПСЖ". Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Серхіо Рамос запропонував свої послуги "Севільї". Переговори сторін розпочнуться найближчим часом. Захисник є вихованцем "нервіонців". У 2005 році "Севілья" продала Рамоса в мадридський "Реал" за 27 млн євро, що на той час було рекордною платою за іспанського захисника.

Минулого сезону "Севілья" посіла 12 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Але команда перемогла в Лізі Європи та отримала можливість зіграти в Лізі чемпіонів. Клубу стануть у пригоді послуги досвідченого футболіста.

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