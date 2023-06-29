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Середа здобув "золото" у стрибках у воду на Європейских іграх

29 червня 2023 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Середа здобув "золото" у стрибках у воду на Європейских іграх
Збірна України на Європейських іграх. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Українські спортсмени додали кілька золотих нагород до "скарбнички" національної команди на Європейських іграх у Польщі. Молодий Олексій Середа піднявся на найвищий щабель п'єдесталу у віці 17 років.

Цього разу тріумфу досягли фахівці зі стрибків у воду, повідомила Луганська ОДА.

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Атлети з Луганської області чотири рази опинялися у трійці найкращих у своїх дисциплінах. Вони здобули три золоті та одну срібну медалі.

Олег Колодій та Данило Коновалов
Олег Колодій та Данило Коновалов святкують перемогу. Фото: Google

Досягнення спортсменів

На Європейських іграх у Польщі відбулися змагання із синхронних стрибків у воду з триметрового трампліна. Українці Олег Колодій та Данило Коновалов стали чемпіонами з цієї дисципліни. Це дебютні європейські ігри для обох спортсменів. Вони набрали рекордну суму балів — 410,16.

17-річний Олексій Середа завоював золоту медаль у синхронних стрибках із 10-метрової вежі. У командних змаганнях молодий спортсмен переміг разом із Ганною Письменською.

Олексій Середа
Олексій Середа під час інтерв'ю. Скріншот YouTube

У синхронних стрибках з вежі свою першу медаль у дорослому турнірі виборола Софія Есман. Вона стала другою на Іграх у цій дисципліні.

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