Середа завоевал "золото" в прыжках в воду на Европейских играх

Сборная Украины на Европейских играх. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Украинские спортсмены добавили несколько золотых наград в "копилку" национальной команды на Европейских играх в Польше. Молодой Алексей Середа поднялся на высшую ступень пьедестала в возрасте 17 лет.

На этот раз триумфа добились специалисты по прыжкам в воду, сообщила Луганская ОГА.

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Олег Колодий и Данило Коновалов празднуют победу. Фото: Google

Достижения спортсменов

На Европейских играх в Польше состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Украинцы Олег Колодий и Данило Коновалов стали чемпионами по этой дисциплине. Это дебютные Европейские игры для обоих спортсменов. Они набрали рекордную сумму баллов — 410,16.

17-летний Алексей Середа завоевал золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В командных соревнованиях молодой спортсмен победил вместе с Анной Письменской.

Алексей Середа во время интервью. Скриншот YouTube

В синхронных прыжках с вышки свою первую медаль во взрослом турнире завоевала София Эсман. Она стала второй на Играх в этой дисциплине.

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