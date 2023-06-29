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Середа завоевал "золото" в прыжках в воду на Европейских играх

29 июня 2023 11:56
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Середа завоевал "золото" в прыжках в воду на Европейских играх
Сборная Украины на Европейских играх. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинские спортсмены добавили несколько золотых наград в "копилку" национальной команды на Европейских играх в Польше. Молодой Алексей Середа поднялся на высшую ступень пьедестала в возрасте 17 лет.

На этот раз триумфа добились специалисты по прыжкам в воду, сообщила Луганская ОГА

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Атлеты из Луганской области четыре раза оказывались в тройке лучших в своих дисциплинах. Они завоевали три золотые и одну серебряную медали. 

Олег Колодий и Данило Коновалов
Олег Колодий и Данило Коновалов празднуют победу. Фото: Google

Достижения спортсменов 

На Европейских играх в Польше состоялись соревнования по синхронным прыжкам в воду с трехметрового трамплина. Украинцы Олег Колодий и Данило Коновалов стали чемпионами по этой дисциплине. Это дебютные Европейские игры для обоих спортсменов. Они набрали рекордную сумму баллов — 410,16.

17-летний Алексей Середа завоевал золотую медаль в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. В командных соревнованиях молодой спортсмен победил вместе с Анной Письменской. 

Алексей Середа
Алексей Середа во время интервью. Скриншот YouTube

В синхронных прыжках с вышки свою первую медаль во взрослом турнире завоевала София Эсман. Она стала второй на Играх в этой дисциплине. 

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