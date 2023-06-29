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Курьез дня: Мэддисон устроил в соцсетях истерику из-за трансфера в "Тоттенхем"

29 июня 2023 11:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Курьез дня: Мэддисон устроил в соцсетях истерику из-за трансфера в "Тоттенхем"
Мэддисон и Саутгейт в сборной Англии. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Англии Джеймс Мэддисон подписал контракт с "Тоттенхэмом". Лондонцы выиграли борьбу за игрока сразу у нескольких других клубов. 

Однако сам Мэддисон вряд ли мечтал играть в составе "шпор", сообщает Daily Mail

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"Тоттенхэм" выиграл борьбу за 26-летнего Джеймса Мэддисона. Полузащитник несколько последних лет выступал за "Лестер", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Англии. По итогам прошлого сезона "лисы" вылетели из английской Премьер-лиги, а Мэддисон нашел себе новый клуб. 

Удаленные сообщения игрока 

Джеймс Мэддисон подписал с "Тоттенхэмом" контракт сроком на пять лет. "Лестер" заработал на этом трансфере 40 млн евро. Однако вряд ли болельщики "шпор" будут рады этому приобретению лондонского клуба. 

Джеймс Мэддисон
Джеймс Мэддисон в матче против Мальты. Фото: REUTERS/Lee Smith

Не известно, как сейчас Мэддисон относится к "Тоттенхэму", но десять лет назад этот клуб ему не нравился. Джеймс уже удалил несколько сообщений со своей страницы в социальной сети, но у болельщиков остались скриншоты. 

скриншоты Мэддисона
Скриншоты сообщений Мэддисона

На одном из них Мэддисон написал, что ненавидит "Тоттенхэм", а на другом назвал легендарного игрока команды Гарета Бэйла "шимпанзе". Джеймс несколько раз оскорбил валлийца, который в то время был одним из лучших игроков "Тоттенхэма". И хотя Бэйл давно ушел из лондонского клуба, да и вообще из футбола, Джеймс Мэддисон поставил себя в неловкую ситуацию. 

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