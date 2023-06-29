Курйоз дня: Меддісон влаштував у соцмережах істерику через трансфер у "Тоттенгем"

Меддісон і Саутгейт у збірній Англії. Фото: REUTERS/Lee Smith

Півзахисник збірної Англії Джеймс Меддісон підписав контракт із "Тоттенгемом". Лондонці виграли боротьбу за гравця одразу у кількох інших клубів.

Проте сам Меддісон навряд чи мріяв грати у складі "шпор", повідомляє Daily Mail.

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"Тоттенгем" виграв боротьбу за 26-річного Джеймса Меддісона. Півзахисник кілька останніх років виступав за "Лестер", з яким виграв Кубок та Суперкубок Англії. За підсумками минулого сезону "лисиці" вилетіли з англійської Прем'єр-ліги, а Меддісон знайшов собі новий клуб.

Віддалені повідомлення гравця

Джеймс Меддісон підписав із "Тоттенгемом" контракт терміном на п'ять років. "Лестер" заробив на цьому трансфері 40 млн євро. Однак навряд чи вболівальники "шпор" будуть раді цьому придбанню лондонського клубу.

Джеймс Меддісон у матчі проти Мальти. Фото: REUTERS/Lee Smith

Не відомо, як зараз Меддісон ставиться до "Тоттенгема", але десять років тому цей клуб йому не подобався. Джеймс уже видалив кілька повідомлень зі своєї сторінки в соціальній мережі, але вболівальники залишили скріншоти.

Скріншоты повідомлень Меддісона

На одному з них Меддісон написав, що ненавидить "Тоттенгем", а на іншому назвав легендарного гравця команди Гарета Бейла "шимпанзе". Джеймс кілька разів образив валлійця, який на той час був одним із найкращих гравців "Тоттенгема". І хоча Бейл давно пішов з лондонського клубу, та й взагалі з футболу, Джеймс Меддісон поставив себе в незручну ситуацію.

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