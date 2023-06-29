Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми arrow

Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми

29 июня 2023 09:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми
Джорджина Родригес купается в море. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду присоединился к семье по окончании июньских матчей отбора на Евро-2024. Звездный футболист наслаждается отдыхом после сложного сезона. 

Криштиану и Джорджина с детьми проводят вместе время в Испании. Родригес опубликовала милые фото на своей странице в Instagram

Читайте также:

Сборная Португалии успешно решает задачу квалификации на чемпионат Европы-2024. Команда Роберто Мартинеса выиграла все четыре стартовые матчи отборочной кампании и не пропустила в них ни одного гола. Криштиану Роналду помог национальной команде победить в июне сборные Боснии и Герцеговины (3:0) и Исландии (1:0). 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на отдыхе. Фото: instagram.com/georginagio/ 

Семейный отпуск Роналду 

Сразу после этого футболист отправился в Испанию, где ему принадлежат несколько домов. Семья Криштиану уже несколько дней отдыхает на побережье. Джорджина Родригеса сначала отвела детей в поход, после чего устроила им круиз на яхте. Отец семьи после возвращения в Испанию первым делам навестил семью. 

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей. Джорджина сделала несколько снимков во время отдыха. Она продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, как и сам Криштиану. Однако большинство фотографий посвящены общению футболиста с детьми. Одно из них, на котором Криштиану нежно обнимает старшую дочь, получилось особенно трогательным. 

Напомним, Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба. 

Голкипер Андрей Лунин принял странное решение относительно своего будущего. 

Другой вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" получит за игрока большие деньги. 

Стало известно, почему не состоится бой Усик — Фьюри. 

После ухода из "ПСЖ" Серхио Рамос уже выбрал новый клуб. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз