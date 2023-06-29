Жена Роналду показала трогательное общение Криштиану с детьми

Джорджина Родригес купается в море. Фото: instagram.com/georginagio/

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду присоединился к семье по окончании июньских матчей отбора на Евро-2024. Звездный футболист наслаждается отдыхом после сложного сезона.

Криштиану и Джорджина с детьми проводят вместе время в Испании. Родригес опубликовала милые фото на своей странице в Instagram.

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Сборная Португалии успешно решает задачу квалификации на чемпионат Европы-2024. Команда Роберто Мартинеса выиграла все четыре стартовые матчи отборочной кампании и не пропустила в них ни одного гола. Криштиану Роналду помог национальной команде победить в июне сборные Боснии и Герцеговины (3:0) и Исландии (1:0).

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на отдыхе. Фото: instagram.com/georginagio/

Семейный отпуск Роналду

Сразу после этого футболист отправился в Испанию, где ему принадлежат несколько домов. Семья Криштиану уже несколько дней отдыхает на побережье. Джорджина Родригеса сначала отвела детей в поход, после чего устроила им круиз на яхте. Отец семьи после возвращения в Испанию первым делам навестил семью.

Криштиану Роналду с детьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду и Родригес воспитывают пятерых детей. Джорджина сделала несколько снимков во время отдыха. Она продемонстрировала, что находится в прекрасной форме, как и сам Криштиану. Однако большинство фотографий посвящены общению футболиста с детьми. Одно из них, на котором Криштиану нежно обнимает старшую дочь, получилось особенно трогательным.

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