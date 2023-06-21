Роналду первый в истории футболист с 200 матчами за сборную: еще и гол забил

Перед игрой с Исландией Криштиану Роналду поздравили с 200-м матчем за сборную Португалии. Фото: twitter.com/selecaoportugal

В матче квалификации к Чемпионату Европы-2024 Португалия на выезде обыграла Исландию со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил легендарный Криштиану Роналду.

Для португальца это был 200-й матч за национальную команду, сообщает портал Новини.LIVE.

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Свой дебют за национальную сборную 38-летний футболист совершил в августе 2003 года в матче против Казахстана. Почти за 20 лет с Португалией Роналду выиграл Чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2019.

Рекордсмен №1

Криштиану установил рекорд по сыгранным матчам еще три игры назад, когда обошел игрока сборной Кувейта Бадера Аль-Мутаву, имеющего 196 матчей за свою команду. Однако цифра 200 всегда заслуживает, чтобы ее отметили.

В Европе ближайший результата по проведенным матчам лишь у защитника сборной Испании Серхио Рамоса — 180 игр.

Также отметим, что Роналду также является рекордсменом по забитым мячам за сборную — у него 123 гола. На второй позиции иранец Аль Даеи (109), а третьим идет непримиримый соперник Криштиану Лионель Месси (103).

Отметим, что за свою карьеру Роналду установил 64 рекорда. Наибольшим его результатом является количество голов в официальных матчах — 838. Интересно, что 140 из этих мячей были забиты в Лиге чемпионов, что также стало уникальным достижением.

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