Роналду перший в історії футболіст з 200 матчами за збірну: ще й гол забив

Перед грою з Ісландією Кріштіану Роналду привітали з 200-м матчем за збірну Португалії. Фото: twitter.com/selecaoportugal

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи-2024 Португалія на виїзді обіграла Ісландію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 89-й хвилині забив легендарний Кріштіану Роналду.

Для португальця це був 200-й матч за національну команду, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Свій дебют за національну збірну 38-річний футболіст здійснив у серпні 2003 року у матчі проти Казахстану. Майже за 20 років з Португалією Роналду виграв Чемпіонат Європи-2016 та Лігу націй-2019.

Рекордсмен №1

Кріштіану встановив рекорд із зіграних матчів ще три гри тому, коли обійшов гравця збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву, який має 196 матчів за свою команду. Однак цифра 200 завжди заслуговує, щоб її відзначили.

У Європі найближчий результат за проведеними матчами лише у захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса — 180 ігор.

Також зазначимо, що Роналду також є рекордсменом із забитих м'ячів за збірну — у нього 123 голи. На другій позиції іранець Аль Даеї (109), а третім йде непримиренний суперник Кріштіану Ліонель Мессі (103).

Зазначимо, що за свою кар'єру Роналду встановив 64 рекорди. Найбільшим його результатом є кількість голів в офіційних матчах — 838. Цікаво, що 140 з цих м'ячів було забито у Лізі чемпіонів, що також стало унікальним досягненням.

Нагадаємо, Михайло Мудрик може залишитися у "Челсі": Почеттіно назвав умову.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков зацікавив топ-клуб: готуються переговори.

Футболісти Забарний та Мудрик не зіграють за Україну на Євро-2023.

Дружина Роналду Джорджіна Родрігес постраждала під час сімейної відпустки: реакція Кріштіану.

Мудрик подешевшав: оновилися ціни на Зінченка, Миколенка та Забарного.

Дружини Реброва, Ярмоленка та Сидорчука показали атмосферу на матчі збірної України.