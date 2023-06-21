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Роналду перший в історії футболіст з 200 матчами за збірну: ще й гол забив

21 червня 2023 07:40
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Агабекян Карен
редактор
Роналду перший в історії футболіст з 200 матчами за збірну: ще й гол забив
Перед грою з Ісландією Кріштіану Роналду привітали з 200-м матчем за збірну Португалії. Фото: twitter.com/selecaoportugal
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У матчі кваліфікації до Чемпіонату Європи-2024 Португалія на виїзді обіграла Ісландію з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на 89-й хвилині забив легендарний Кріштіану Роналду.

Для португальця це був 200-й матч за національну команду, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Свій дебют за національну збірну 38-річний футболіст здійснив у серпні 2003 року у матчі проти Казахстану. Майже за 20 років з Португалією Роналду виграв Чемпіонат Європи-2016 та Лігу націй-2019.

Рекордсмен №1

Кріштіану встановив рекорд із зіграних матчів ще три гри тому, коли обійшов гравця збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву, який має 196 матчів за свою команду. Однак цифра 200 завжди заслуговує, щоб її відзначили.

У Європі найближчий результат за проведеними матчами лише у захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса — 180 ігор.

Також зазначимо, що Роналду також є рекордсменом із забитих м'ячів за збірну — у нього 123 голи. На другій позиції іранець Аль Даеї (109), а третім йде непримиренний суперник Кріштіану Ліонель Мессі (103).

Зазначимо, що за свою кар'єру Роналду встановив 64 рекорди. Найбільшим його результатом є кількість голів в офіційних матчах — 838. Цікаво, що 140 з цих м'ячів було забито у Лізі чемпіонів, що також стало унікальним досягненням.

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