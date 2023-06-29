Дружина Роналду показала зворушливе спілкування Кріштіану з дітьми

Джорджіна Родрігес купається у морі. Фото: instagram.com/georginagio/

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду приєднався до сім'ї після закінчення червневих матчів відбору на Євро-2024. Зірковий футболіст насолоджується відпочинком після складного сезону.

Кріштіану та Джорджина з дітьми проводять разом час в Іспанії. Родрігес опублікувала зворушливі фото на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Збірна Португалії успішно вирішує завдання кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Команда Роберто Мартінеса виграла всі чотири стартові матчі відбірної кампанії й не пропустила в них жодного голу. Кріштіану Роналду допоміг національній команді перемогти у червні збірні Боснії та Герцеговини (3:0) та Ісландії (1:0).

Кріштіану Роналду та Джорджіна Родрігес на відпочинку. Фото: instagram.com/georginagio/

Сімейна відпустка Роналду

Відразу після цього футболіст вирушив до Іспанії, де йому належать кілька будинків. Родина Кріштіану вже кілька днів відпочиває на узбережжі. Джорджіна Родрігес спочатку відвела дітей у похід, після чого влаштувала їм круїз на яхті. Батько сім'ї після повернення до Іспанії в першу чергу відвідав сім'ю.

Кріштіану Роналду з дітьми. Фото: instagram.com/georginagio/

Роналду та Родрігес виховують п'ятьох дітей. Джорджіна зробила кілька знімків під час відпочинку. Вона продемонструвала, що знаходиться у чудовій формі, як і сам Кріштіану. Однак більшість фотографій присвячено спілкуванню футболіста з дітьми. Одне з них, на якому Кріштіану ніжно обіймає старшу дочку, вийшло особливо зворушливим.

Нагадаємо, Віктор Циганков став головною трансферною метою відомого клубу.

Голкіпер Андрій Лунін ухвалив дивне рішення щодо свого майбутнього.

Інший воротар збірної України Анатолій Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" отримає великі гроші за гравця.

Стало відомо, чому не відбудеться бій Усик — Ф'юрі.

Після виходу з "ПСЖ" Серхіо Рамос уже вибрав новий клуб.