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"Ярмоленко не предупредили, что Суркис все решает": Леоненко раскритиковал "Динамо"

29 июня 2023 10:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Ярмоленко не предупредили, что Суркис все решает": Леоненко раскритиковал "Динамо"
Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в киевское "Динамо". Футболист подписал контракт на два года, а после завершения карьеры может получить административную работу в клубе. 

Бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко предостерег игрока от возможных ошибок, сообщает FanDay

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Андрей Ярмоленко является воспитанником киевского "Динамо". Он выступал в составе столичной команды с 2006 по 2017 годы, стал лидером и капитаном команды. Полузащитник играл в чемпионатах Германии, Англии и ОАЭ, после чего вернулся в Киев. 

Леоненко снова критикует "Динамо" 

Известный в прошлом спортсмен, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко считает, что Андрею Ярмоленко не дадут спокойно работать на административной должности в клубе. По словам специалиста, капитан сборной Украины не сможет самостоятельно принимать важные решения. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко борется с соперником. Фото: пресс-служба УАФ

"Наверно, Леонид Буряк через несколько лет уйдет. Но Андрей Ярмоленко еще не знает, что новых игроков в клуб приглашает не спортивный директор, а лично президент Игорь Суркис. 

Ярмоленко не будет ничего решать в "Динамо". Он просто будет получать зарплату. До Мирчи Луческу в "Динамо" назначали "свадебных генералов", никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. Хотя через несколько лет ситуация может измениться", — рассказал Виктор Леоненко. 

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