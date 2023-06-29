"Ярмоленка не попередили, що Суркіс все вирішує": Леоненко розкритикував "Динамо"

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: пресслужба УАФ

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко повернувся до київського "Динамо". Футболіст підписав контракт на два роки, а після завершення кар'єри може отримати адміністративну роботу у клубі.

Колишній форвард "Динамо" Віктор Леоненко застеріг гравця від можливих помилок, повідомляє FanDay.

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Андрій Ярмоленко є вихованцем київського "Динамо". Він виступав у складі столичної команди з 2006 по 2017 роки, став лідером та капітаном команди. Півзахисник грав у чемпіонатах Німеччини, Англії та ОАЕ, після чого повернувся до Києва.

Леоненко знову критикує "Динамо"

Відомий минулого спортсмен, а нині футбольний експерт Віктор Леоненко вважає, що Андрію Ярмоленко не дадуть спокійно працювати на адміністративній посаді в клубі. За словами фахівця, капітан збірної України не зможе самостійно ухвалювати важливі рішення.

Ярмоленко бореться із суперником. Фото: пресслужба УАФ

"Напевно, Леонід Буряк за кілька років піде. Але Андрій Ярмоленко ще не знає, що нових гравців у клуб запрошує не спортивний директор, а особисто президент Ігор Суркіс.

Ярмоленко нічого не вирішуватиме в "Динамо". Він просто отримуватиме зарплату. До Мірчі Луческу в "Динамо" призначали "весільних генералів", ніхто не міг собі дозволити взяти гравця, який не сподобався Суркісу. Хоча за кілька років ситуація може змінитися", — розповів Віктор Леоненко.

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