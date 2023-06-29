Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Толкательница ядра из сборной Бельгии уникально спасла страну в другом виде arrow

Толкательница ядра из сборной Бельгии уникально спасла страну в другом виде

29 июня 2023 08:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Толкательница ядра из сборной Бельгии уникально спасла страну в другом виде
Джолиен Бумкво удивила всех в беге с барьерами. Фото: PVPsport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

На Европейских играх в Польше произошло неожиданное событие, отмеченное не как спортивный результат или рекорд, а как поступок преданности своей стране. Капитан сборной Бельгии, толкающей ядро, пришла на спасение в необходимый момент в необычном для себя виде программы и сохранила прописку своей стране в элитном дивизионе.

Что произошло более подробно, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Завершающим выступлением Чемпионата Европы по легкой атлетике, проходящему на Европейских играх, стал бег на 100 метров с барьерами среди женщин. По итогам соревнований определяются медалисты и страны, которые перейдут во второй дивизион.

Победительницей стала хозяйка Пия Скшишовская, которая на 0.04 секунды опередила нидерландку Надин Виссер. На последней позиции оказалась бельгийка Джолиен Малига Бумкво, преодолевшая дистанцию за 32.81 секунды. Но главное не секунды, а что именно ее выступление помогло команде в контексте борьбы за сохранение прописки в дивизионе Евро.

Ее профильный спорт – это метание молота и толкание ядра, она была чемпионкой Бельгии 21 раз. На Евроиграх в этом виде она заняла седьмое место. Но за несколько минут до старта в беге с барьерами именно капитан сориентировалась и заменила травмированных партнерш Анне Загр и Ханне Клаес.

Успешный дебют

Это было первое в карьере официальное выступление на беговой дорожке для Бумкво. В забеге она финишировала с наименьшим показателем, однако получила для страны сразу два балла в зачет командного Евро: швейцарку Дитанджи Камбунджи по итогам финала А дисквалифицировали из-за фальстарта.

После забега бельгийской спортсменки Европейская ассоциация легкой атлетики совершила в своих соцсетях отдельное сообщение о выступлении Бумкво, отметив командный поступок спортсменки.

"Каждое очко имеет значение. Толкательница ядра соревнуется за команду Бельгии в беге на 100 метров с препятствиями – это новый уровень преданности", – написала European Athletics.

Напомним, сборная Украины тоже всех выдает своими результатами и вышла на второе место в медальной таблице после 7 дней соревнований. У украинцев 36 медалей, 19 из которых золотые.

Голкипер Андрей Лунин принял странное решение по поводу своего будущего.

Футболист испанской "Жироны" Виктор Цыганков   заинтересовал еще один итальянский клуб.

Другой вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" получит большие деньги за игрока.

Стало известно, почему не состоится бой Усик - Фьюри.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Израиль — Украина — самый серьезный кризис в отношениях

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз