Толкательница ядра из сборной Бельгии уникально спасла страну в другом виде

Джолиен Бумкво удивила всех в беге с барьерами. Фото: PVPsport

На Европейских играх в Польше произошло неожиданное событие, отмеченное не как спортивный результат или рекорд, а как поступок преданности своей стране. Капитан сборной Бельгии, толкающей ядро, пришла на спасение в необходимый момент в необычном для себя виде программы и сохранила прописку своей стране в элитном дивизионе.

Что произошло более подробно, в материале Новини.LIVE.

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Завершающим выступлением Чемпионата Европы по легкой атлетике, проходящему на Европейских играх, стал бег на 100 метров с барьерами среди женщин. По итогам соревнований определяются медалисты и страны, которые перейдут во второй дивизион.

Победительницей стала хозяйка Пия Скшишовская, которая на 0.04 секунды опередила нидерландку Надин Виссер. На последней позиции оказалась бельгийка Джолиен Малига Бумкво, преодолевшая дистанцию за 32.81 секунды. Но главное не секунды, а что именно ее выступление помогло команде в контексте борьбы за сохранение прописки в дивизионе Евро.

Sport is about more than ego ❤️



With their 100m hurdler injured & unable to compete, Belgium desperately needed someone to run to keep them from getting relegated.



Enter shotputter Joulien Boumkwo 🦸‍♀️



(via @EuroAthletics) | #EG2023 pic.twitter.com/vDdAPorySm — Eurosport (@eurosport) June 24, 2023

Ее профильный спорт – это метание молота и толкание ядра, она была чемпионкой Бельгии 21 раз. На Евроиграх в этом виде она заняла седьмое место. Но за несколько минут до старта в беге с барьерами именно капитан сориентировалась и заменила травмированных партнерш Анне Загр и Ханне Клаес.

Успешный дебют

Это было первое в карьере официальное выступление на беговой дорожке для Бумкво. В забеге она финишировала с наименьшим показателем, однако получила для страны сразу два балла в зачет командного Евро: швейцарку Дитанджи Камбунджи по итогам финала А дисквалифицировали из-за фальстарта.

Walka o punkty w drużynowych majstrzostwach Европа wymaga poświęceń – udowodniła to belgijska kulomiotka Joulien Boumkwo, котора ze wzgledu на kontuzję koleżanki wystąpiła... w biegu на 100 m. pic.twitter.com/rmuDbFBe2f — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 24, 2023

После забега бельгийской спортсменки Европейская ассоциация легкой атлетики совершила в своих соцсетях отдельное сообщение о выступлении Бумкво, отметив командный поступок спортсменки.

"Каждое очко имеет значение. Толкательница ядра соревнуется за команду Бельгии в беге на 100 метров с препятствиями – это новый уровень преданности", – написала European Athletics.

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