Штовхальниця ядра зі збірної Бельгії унікально врятувала країну в іншому виді

Джолієн Бумкво здивувала усіх в бігу з бар'єрами. Фото: PVPsport

На Європейських іграх у Польщі сталася несподівана подія, яка була відзначена не як спортивний результат або рекорд, а як вчинок відданості своїй країні. Капітан збірної Бельгії, яка штовхає ядро прийшла на порятунок в необхідний момент у незвичному для себе виді програми та зберегла прописку своїй країні в елітному дивізіоні.

Що сталося докладніше, в матеріалі Новини.LIVE.

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Завершальним виступом Чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить на Європейських іграх, став біг на 100 метрів з бар'єрами серед жінок. За підсумками змагань визначаються усі медалісти та країни, що перейдуть у другий дивізіон.

Переможницею стала господарка Пія Скшишовська, яка на 0.04 секунди випередила нідерландку Надін Віссер. На останній позиції опинилася бельгійка Джоліен Маліга Бумкво, яка подолала дистанцію за 32.81 секунди. Але головне не секунди, а що саме її виступ допоміг команді у контексті боротьби за збереження прописки в дивізіоні Євро.

Sport is about more than ego ❤️



With their 100m hurdler injured & unable to compete, Belgium desperately needed someone to run to keep them from getting relegated.



Enter shotputter Joulien Boumkwo 🦸‍♀️



(via @EuroAthletics) | #EG2023 pic.twitter.com/vDdAPorySm — Eurosport (@eurosport) June 24, 2023

Її профільний спорт — це метання молота та штовхання ядра, вона була чемпіонкою Бельгіїї 21 раз. На Євроіграх у цьому виді вона посіла сьоме місце. Але за кілька хвилин до старту в бігу з бар’єрами саме капітан зорієнтувалася та замінила травмованих партнерок Анне Загр і Ханне Клаес.

Успішний дебют Бумкво

Це був перший в кар’єрі офіційний виступ на біговій доріжці для Бумкво У забігу вона фінішувала з найменшим показником, однак здобула для країни одразу два бали у залік командного Євро: швейцарку Дітанджі Камбунджі за підсумками фіналу А дискваліфікували через фальстарт.

Sport is about more than ego ❤️



With their 100m hurdler injured & unable to compete, Belgium desperately needed someone to run to keep them from getting relegated.



Enter shotputter Joulien Boumkwo 🦸‍♀️



(via @EuroAthletics) | #EG2023 pic.twitter.com/vDdAPorySm — Eurosport (@eurosport) June 24, 2023

Після забігу бельгійської спортсменки Європейська асоціація легкої атлетики зробила у своїх соцмережах окремий допис про виступ Бумкво, відзначивши командний вчинок спортсменки.

"Кожне очко має значення. Штовхальниця ядра змагається за команду Бельгії у бігу на 100 метрів з перешкодами - це новий рівень відданості", – написала European Athletics.

Нагадаємо, збірна України теж усіх видує своїми результатами та вийшла на друге місце у медальній таблиці після 7 днів змагань. В українців 36 медалей, 19 з яких золоті.

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