Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Штовхальниця ядра зі збірної Бельгії унікально врятувала країну в іншому виді arrow

Штовхальниця ядра зі збірної Бельгії унікально врятувала країну в іншому виді

29 червня 2023 08:12
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Штовхальниця ядра зі збірної Бельгії унікально врятувала країну в іншому виді
Джолієн Бумкво здивувала усіх в бігу з бар'єрами. Фото: PVPsport
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

На Європейських іграх у Польщі сталася несподівана подія, яка була відзначена не як спортивний результат або рекорд, а як вчинок відданості своїй країні. Капітан збірної Бельгії, яка штовхає ядро прийшла на порятунок в необхідний момент у незвичному для себе виді програми та зберегла прописку своїй країні в елітному дивізіоні.

Що сталося докладніше, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Завершальним виступом Чемпіонату Європи з легкої атлетики, який проходить на Європейських іграх, став біг на 100 метрів з бар'єрами серед жінок. За підсумками змагань визначаються усі медалісти та країни, що перейдуть у другий дивізіон.

Переможницею стала господарка Пія Скшишовська, яка на 0.04 секунди випередила нідерландку Надін Віссер. На останній позиції опинилася бельгійка Джоліен Маліга Бумкво, яка подолала дистанцію за 32.81 секунди. Але головне не секунди, а що саме її виступ допоміг команді у контексті боротьби за збереження прописки в дивізіоні Євро.

Її профільний спорт — це метання молота та штовхання ядра, вона була чемпіонкою Бельгіїї 21 раз. На Євроіграх у цьому виді вона посіла сьоме місце. Але за кілька хвилин до старту в бігу з бар’єрами саме капітан зорієнтувалася та замінила травмованих партнерок Анне Загр і Ханне Клаес. 

Успішний дебют Бумкво

Це був перший в кар’єрі офіційний виступ на біговій доріжці для Бумкво  У забігу вона фінішувала з найменшим показником, однак здобула для країни одразу два бали у залік командного Євро: швейцарку Дітанджі Камбунджі за підсумками фіналу А дискваліфікували через фальстарт.

Після забігу бельгійської спортсменки Європейська асоціація легкої атлетики зробила у своїх соцмережах окремий допис про виступ Бумкво, відзначивши командний вчинок спортсменки.

"Кожне очко має значення. Штовхальниця ядра змагається за команду Бельгії у бігу на 100 метрів з перешкодами - це новий рівень відданості", – написала European Athletics.

Нагадаємо, збірна України теж усіх видує своїми результатами та вийшла на друге місце у медальній таблиці після 7 днів змагань. В українців 36 медалей, 19 з яких золоті.

Голкіпер Андрій Лунін ухвалив дивне рішення щодо свого майбутнього.

Футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков зацікавив ще один італійський клуб. 

Інший воротар збірної України Анатолій Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" отримає великі гроші за гравця.

Стало відомо, чому не відбудеться бій Усик — Ф'юрі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Ізраїль — Україна — найсерйозніша криза у відносинах

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз