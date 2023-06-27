Харлан у домінуючій манері виграла Європейські ігри
В Кракові на Європейських іграх-2023 завершились виступи у особистій жіночій шаблі та у чоловічій шпазі. За підсумками змагань в українців дві медалі.
Золота медаль в Ольги Харлан і бронзова у Володимира Станкевича, повідомляє портал Новини.LIVE.
Харлан здобувала першу золоту медаль українських фехтувальників на Європейських іграх ще у 2015-му році. З того моменту представники цього виду спорту не вигравали золото поки цього в 2023-му році не зробила шпажистка Джоан-Фейбі Бежури.
Ольга Харлан
Харлан почала турнір з 1/16 фіналу, в якому перемогла турецьку фехтувальницю Нісанур Ербіль (15:10), у 1/8 фіналу Ольга була сильнішою за болгарку Йоану Ілієву (15:13).
У чвертьфіналі Харлан переграли італійку Росселлі Грегоріо (15:13). У півфіналі Ольга перемогла іншу італійку Елоізу Пассарос (15-13).
Фінальний матч став для українки розгромним, оскільки вона обіграла румунку Ілінку Пантіс з рахунком 15:3.
Володимир Станкевич
У турнірі на шпагах Україну представляли Євген Макієнко, Ян Сич, Володимир Станкевич та олімпійський призер Ігор Рейзлін..
28-річний Станкевич по ходу турніру здолав данця Огаста Єнсена, австрійця Йозефа Махрінгера, фіна Яакко Паволайнена та португальця Рода Макса.
Півфінальну сутичку українець програв португальцю Мігелю Фразао (14:15). Вихід в півфінал автоматично зробив українця бронзовим призером.
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