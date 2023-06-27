Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина завоевала первое в истории индивидуальное золото в фехтовании на Европейских играх arrow

Украина завоевала первое в истории индивидуальное золото в фехтовании на Европейских играх

27 июня 2023 06:32
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина завоевала первое в истории индивидуальное золото в фехтовании на Европейских играх
Джоан-Фейби Бежуро. Фото: aroged.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Кракове на Европейских играх-2023 завершились выступления в одиночной шпаге среди женщин. Украину в этой дисциплине представляли Джоан-Фейби Бежура, Дарья Ворфоломеева, Инна Бровко и Влада Харькова.

Первую в истории индивидуальную золотую медаль Европейских игр для Украины выиграла Бежура, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Бровко и Харькова остановились на стадии 1/32 финала, а Варфоломеева вылетела в 1/16-й.

Бежура с титулованным украинским фехтовальщиком Богданом Никишиным. Фото: Bogdan Nikishyn FB

Золотой прорыв

Бежура, для которой самым большим достижением в карьере было 11 место на чемпионате Европы, на групповом этапе стала второй, уступив лишь швейцарке Ауроре Фавре. В поединке 1/32 финала киевлянка победила чешку Катержину Салигерову (15-12), а в 1/16 оказалась сильнее латвийки Софии Просниной (15-4).

В 1/8 финала Бежура неожиданно победила эстонку Эрику Кирпу (15-10). Интересно, что соперница является действующей олимпийской чемпионкой в командной шпаге. В четвертьфинале украинка выиграла у шведки Эммы Франссон (15-11).

Соперницей по полуфиналу для Бежуры стала немка Александра Элер. В этой схватке киевлянка активно начала и после полученного преимущества 10-4 уже не выпустила победу из рук и победила 15-12.

В золотом финале киевлянка встретилась с полькой Мартиной Сватовской-Венгларчик. В отличие от полуфинала украинке лучше удалась концовка поединка, и поэтому она вырвала победу со счетом 15-12.

Ранее в фехтовании золотую медаль Европейских игр Украине приносила лишь женская сборная Украины в командной сабле в 2015 году в Баку.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

Хави может покинуть "Барселону": кто станет новым главным тренером.

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес хочет уволить Рауля Гонсалеса с должности тренера команды.

Лидер "Челси" перешел в "Арсенал": сколько заплатили "канониры".

Ярмоленко возвращается в "Динамо": заявление клуба.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз