Украина завоевала первое в истории индивидуальное золото в фехтовании на Европейских играх

Джоан-Фейби Бежуро. Фото: aroged.com

В Кракове на Европейских играх-2023 завершились выступления в одиночной шпаге среди женщин. Украину в этой дисциплине представляли Джоан-Фейби Бежура, Дарья Ворфоломеева, Инна Бровко и Влада Харькова.

Первую в истории индивидуальную золотую медаль Европейских игр для Украины выиграла Бежура, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бежура с титулованным украинским фехтовальщиком Богданом Никишиным. Фото: Bogdan Nikishyn FB

Золотой прорыв

Бежура, для которой самым большим достижением в карьере было 11 место на чемпионате Европы, на групповом этапе стала второй, уступив лишь швейцарке Ауроре Фавре. В поединке 1/32 финала киевлянка победила чешку Катержину Салигерову (15-12), а в 1/16 оказалась сильнее латвийки Софии Просниной (15-4).

В 1/8 финала Бежура неожиданно победила эстонку Эрику Кирпу (15-10). Интересно, что соперница является действующей олимпийской чемпионкой в командной шпаге. В четвертьфинале украинка выиграла у шведки Эммы Франссон (15-11).

Соперницей по полуфиналу для Бежуры стала немка Александра Элер. В этой схватке киевлянка активно начала и после полученного преимущества 10-4 уже не выпустила победу из рук и победила 15-12.

В золотом финале киевлянка встретилась с полькой Мартиной Сватовской-Венгларчик. В отличие от полуфинала украинке лучше удалась концовка поединка, и поэтому она вырвала победу со счетом 15-12.

Ранее в фехтовании золотую медаль Европейских игр Украине приносила лишь женская сборная Украины в командной сабле в 2015 году в Баку.

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