Украина завоевала первое в истории индивидуальное золото в фехтовании на Европейских играх
В Кракове на Европейских играх-2023 завершились выступления в одиночной шпаге среди женщин. Украину в этой дисциплине представляли Джоан-Фейби Бежура, Дарья Ворфоломеева, Инна Бровко и Влада Харькова.
Первую в истории индивидуальную золотую медаль Европейских игр для Украины выиграла Бежура, сообщил портал Новини.LIVE.
Бровко и Харькова остановились на стадии 1/32 финала, а Варфоломеева вылетела в 1/16-й.
Золотой прорыв
Бежура, для которой самым большим достижением в карьере было 11 место на чемпионате Европы, на групповом этапе стала второй, уступив лишь швейцарке Ауроре Фавре. В поединке 1/32 финала киевлянка победила чешку Катержину Салигерову (15-12), а в 1/16 оказалась сильнее латвийки Софии Просниной (15-4).
В 1/8 финала Бежура неожиданно победила эстонку Эрику Кирпу (15-10). Интересно, что соперница является действующей олимпийской чемпионкой в командной шпаге. В четвертьфинале украинка выиграла у шведки Эммы Франссон (15-11).
Соперницей по полуфиналу для Бежуры стала немка Александра Элер. В этой схватке киевлянка активно начала и после полученного преимущества 10-4 уже не выпустила победу из рук и победила 15-12.
В золотом финале киевлянка встретилась с полькой Мартиной Сватовской-Венгларчик. В отличие от полуфинала украинке лучше удалась концовка поединка, и поэтому она вырвала победу со счетом 15-12.
Ранее в фехтовании золотую медаль Европейских игр Украине приносила лишь женская сборная Украины в командной сабле в 2015 году в Баку.
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