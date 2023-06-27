Україна здобула перше в історії індивідуальне золото у фехтуванні на Європейських іграх

Джоан-Фейбі Бежура. Фото: aroged.com

У Кракові на Європейських іграх-2023 завершились виступи в особистій шпазі серед жінок. Україну у цій дисципліні представляли Джоан-Фейбі Бежура, Дар’я Ворфоломеєва, Інна Бровко та Влада Харькова.

Першу в історії індивідуальну золоту медаль Європейських ігор для України виграла Бежура, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бежура з титулованим українським фехтувальником Богданом Нікішиним. Фото: Bogdan Nikishyn FB

Золотий прорив

Бежура, для якої найбільшим досягненням у кар’єрі було 11-те місце на чемпіонаті Європи, на групповому етапі стала другою, поступившись лише швейцарці Ауроре Фавре. У поєдинку 1/32 фіналу киянка перемогла чешку Катержину Саліґерову (15-12), а в 1/16 була сильніше латвійка Софії Просніної (15-4).

В 1/8 фіналу Бежура несподівано перемогла естонку Еріку Кірпу (15-10). Цікаво, що суперниця є чинною олімпійською чемпіонкою в командній шпазі. У чвертьфіналі українка виграла у шведки Емми Франссон (15-11).

Суперницею по півфіналу для Бежури стала німкеня Александра Елер. У цій сутичці киянка активно почала і після отриманої переваги 10-4 вже не випустила перемогу з рук та перемогла 15-12.

У золотому фіналі киянка зустрілася з полькою Мартиною Сватовською-Венґларчик. На відміну від півфіналу українці краще вдалася кінцівка поєдинку і тому вона перемогла з рахунком 15-12.

Зазначимо, що раніше у фехтуванні золоту медаль Європейських ігор Україні приносила жіноча збірна України в командній шаблі у 2015 році в Баку.

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