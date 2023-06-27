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Харлан в доминирующей манере выиграла Европейские игры

27 июня 2023 23:24
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Агабекян Карен
редактор
Харлан в доминирующей манере выиграла Европейские игры
Ольга Харлан после победы на Европейских играх. Фото: twitter.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Кракове на Европейских играх-2023 завершились выступления в личной женской сабле и мужской шпаге. По итогам соревнований у украинцев две медали.

Золотая медаль у Ольги Харлан и бронзовая у Владимира Станкевича, сообщает портал Новости.LIVE.

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Харлан получала первую золотую медаль украинских фехтовальщиков на Европейских играх еще в 2015 году. С того момента представители этого вида спорта не выигрывали золото, пока этого в 2023-м году не сделала шпажистка Джоан-Фейби Бежура.

Ольга Харлан

Харлан начала турнир с 1/16 финала, в котором победила турецкую фехтовальщицу Нисанур Эрбиль (15:10), в 1/8 финала Ольга была сильнее болгарки Йоаны Илиевой (15:13).

В четвертьфинале Харлан обыграли итальянку Росселли Грегорио (15:13). В полуфинале Ольга победила другую итальянку Элоизу Пассарос (15-13).

Финальный матч стал для украинки разгромным, поскольку она обыграла румынку Илинку Пантис со счетом 15:3.

Владимир Станкевич. Фото: НОК Украины

Владимир Станкевич

В турнире на шпагах Украину представляли Евгений Макиенко, Ян Сыч, Владимир Станкевич и олимпийский призер Игорь Рейзлин.

28-летний Станкевич по ходу турнира одолел датчанина Огаста Енсена, австрийца Йозефа Махрингера, финна Яакко Паволайнена и португальца Рода Макса.

Полуфинальную стычку украинец проиграл португальцу Мигелю Фразао (14:15). Выход в полуфинал автоматически сделал украинца бронзовым призером.

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