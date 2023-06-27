Харлан в доминирующей манере выиграла Европейские игры
В Кракове на Европейских играх-2023 завершились выступления в личной женской сабле и мужской шпаге. По итогам соревнований у украинцев две медали.
Золотая медаль у Ольги Харлан и бронзовая у Владимира Станкевича, сообщает портал Новости.LIVE.
Харлан получала первую золотую медаль украинских фехтовальщиков на Европейских играх еще в 2015 году. С того момента представители этого вида спорта не выигрывали золото, пока этого в 2023-м году не сделала шпажистка Джоан-Фейби Бежура.
Ольга Харлан
Харлан начала турнир с 1/16 финала, в котором победила турецкую фехтовальщицу Нисанур Эрбиль (15:10), в 1/8 финала Ольга была сильнее болгарки Йоаны Илиевой (15:13).
В четвертьфинале Харлан обыграли итальянку Росселли Грегорио (15:13). В полуфинале Ольга победила другую итальянку Элоизу Пассарос (15-13).
Финальный матч стал для украинки разгромным, поскольку она обыграла румынку Илинку Пантис со счетом 15:3.
Владимир Станкевич
В турнире на шпагах Украину представляли Евгений Макиенко, Ян Сыч, Владимир Станкевич и олимпийский призер Игорь Рейзлин.
28-летний Станкевич по ходу турнира одолел датчанина Огаста Енсена, австрийца Йозефа Махрингера, финна Яакко Паволайнена и португальца Рода Макса.
Полуфинальную стычку украинец проиграл португальцу Мигелю Фразао (14:15). Выход в полуфинал автоматически сделал украинца бронзовым призером.
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