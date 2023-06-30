Українських тайбоксерів зустріли на вокзалі з квітами після успішних Європейських ігор

Збірна України посіла перше загальнокомандне місце з тайбоксу. Фото: Олег Переверзєв

Україну у таїландському боксі на Європейських іграх-2023 представляли шість спортсменів: п’ять чоловіків та одна дівчина. Усі привезли додому медалі, а зустрічав їх міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт та Спортивний комітет України.

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Першим тріумфатором української збірної став 2-разовий чемпіон Всесвітніх ігор Любченко. У фіналі вагової категорії до 67 кг Ігор переміг поляка Оскара Зігерта – 29:28. Далі медальну естафету підхопив Олександр Єфименко — віцечемпіон Всесвітніх ігор у категорії до 71 кг здобув перемогу над португальцем Гонсалу Да Коштою — 30:27, і знову у Польщі лунав український гімн.

"Європейські ігри залишили чудові враження, усе було на вищому рівні. Взагалі ці емоції дуже важко якось описати словами. Коли ти пройшов таку підготовку до змагань, коли ти мріяв про це, і ось воно у тебе. Це круто! Мотивувало перше місце, золота медаль. Ми намагаємося прославляти Україну в нашому виді спорту, здобувати медалі для нашої країни.

Українці влаштували у Польщі справжній фурор. Фото: Олег Переверзєв.

Підтримка була чудовою, я особисто чув від представників інших країн дуже теплі для нас слова : "Слава Україні". Особливу підтримку я відчував від самих українців, адже коли ти стоїш у ринзі і на трибунах бачиш наші прапори, це просто неймовірно приємно, це мотивує до перемоги", — повідомив Олександр Єфименко.

Чемпіон світу з муай тай серед молоді 21-річний Єгор Скуріхін у категорії до 81 кг поступився супернику з Молдови Артемку Лівадарі – 27:30 і завоював срібло. Але зупинятися на цьому наша збірна не збиралася.

Золота крапка Приймачова

У заключному для України фіналі у категорії до 91 кг наш 2-разовий чемпіон Всесвітніх ігор Олег Приймачов подужав італійця Енріко Пеллегріно – 30:27 і поставив золоту крапку на турнірі з таїландського боксу.

"Відчуття виконаного обов’язку і досягнутої мети. Це, мабуть, одне з найкращих відчуттів, яке може людина відчувати. Ця медаль більш значуща для тих, хто мене оточує. Вони слугували для мене основною мотивацією, стимулом, не розчарувати їх, виправдати їхні надії. Оскільки усі вірили в мою перемогу, як усі вірять у нашу перемогу всеукраїнську, у складній боротьбі, яку веде зараз наша нація, тому найбільша моя мотивація — здобути перемогу для людей, які підтримують, вірять.

Головний тренер збірної України Павло Євтушенко. Фото: Олег Переверзєв

Зараз знову повертаюсь до служби, до хлопців, вони вже чекають. Вболівали за мене величезним колективом, не міг я їх підвести. Конкретних спортивних цілей поки немає. Не ставлю перед собою поки що. Така ситуація, що міжнародні змагання ніякі поки не передбачаються, складні питання з участю спортсменів країни-агресора”, – каже Олег Приймачов.

В півфіналі категорії до 60 кг мінімально поступився представнику Туреччини Серкану Кочу українець Владислав Микитась — 28:29 і здобув бронзову медаль.

Міністр спорту Гутцайт нагороджував спортсменів. Фото: Олег Переверзєв

"Враження дуже добрі все пройшло на вищому рівні. Був задоволений що зробив внесок в результат Збірної команди України. Дуже добре, було багато Українців, друзів та знайомих, було круто. Суперники співчували нашому лиху та підтримали. Не задоволений, хотів принести золото команді, але показав хороші поєдинки з сильними супротивниками", — сказав Владислав Микитась.

З таким же рахунком на цій же стадії змагань поступилася і наша Анастасія Михайленко. У найлегшій жіночій категорії до 51 кг вона дала бій суперниці країни-господарки – польці Роксані Даржель. Інші четверо наших боксерів претендували на золото Європейських ігор у Кракові і виходили у ринг у другий змагальний день.

Збірні України з Тайського боксу. Фото: Олег Переверзєв

Таким чином, жоден український боксер муай тай не повернувся додому без нагород. А завдяки завойованим медалям, з яких 3 золоті, 1 срібна та 2 бронзові, Україна достроково виграла медальний залік Європейських ігор-2023 у цьому виді спорту.

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