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Мудрику будет не скучно: "Челси" пригласит еще одного украинца из "Шахтера"

29 июня 2023 13:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрику будет не скучно: "Челси" пригласит еще одного украинца из "Шахтера"
"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" сможет заработать большие деньги на трансфере еще одного своего воспитанника в лондонский "Челси". Полгода назад "горняки" отпустили в Лондон Михаила Мудрика. 

Примеру вингера сборной Украины может последовать и голкипер Анатолий Трубин, сообщает Tutto Mercato

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Английский "Челси" нуждается во вратаре после ухода из клуба Эдуара Менди. У лондонцев остался только один голкипер высокого уровня, однако Кепа Ариссабалага не может провести весь сезон без травм и спадов игровой формы. 

Трансфер Трубина 

Руководству лондонского клуба известно, что через год закончится срок действия контракта Анатолия Трубина с "Шахтером". Из-за этого "горняки" должны продать голкипера уже этим летом, чтобы не потерять игрока бесплатно. 

Анатолий Трубин
Трубин на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В то же время "Челси" не хочет дорого платить за нового вратаря, которому предстоит конкурировать с Кепой за место в основном составе. Лондонцы готовы предложить "Шахтеру" за Трубина около 20 млн евро. Английский клуб уже связался с представителями украинца, но пока не сделал запрос о его трансфере. 

Напомним, Виктор Цыганков стал главной трансферной целью известного клуба. 

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