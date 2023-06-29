Мудрику будет не скучно: "Челси" пригласит еще одного украинца из "Шахтера"

"Горняки" перед матчем. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" сможет заработать большие деньги на трансфере еще одного своего воспитанника в лондонский "Челси". Полгода назад "горняки" отпустили в Лондон Михаила Мудрика.

Примеру вингера сборной Украины может последовать и голкипер Анатолий Трубин, сообщает Tutto Mercato.

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Английский "Челси" нуждается во вратаре после ухода из клуба Эдуара Менди. У лондонцев остался только один голкипер высокого уровня, однако Кепа Ариссабалага не может провести весь сезон без травм и спадов игровой формы.

Трансфер Трубина

Руководству лондонского клуба известно, что через год закончится срок действия контракта Анатолия Трубина с "Шахтером". Из-за этого "горняки" должны продать голкипера уже этим летом, чтобы не потерять игрока бесплатно.

Трубин на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В то же время "Челси" не хочет дорого платить за нового вратаря, которому предстоит конкурировать с Кепой за место в основном составе. Лондонцы готовы предложить "Шахтеру" за Трубина около 20 млн евро. Английский клуб уже связался с представителями украинца, но пока не сделал запрос о его трансфере.

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