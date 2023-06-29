Мудрику буде не нудно: "Челсі" запросить ще одного українця із "Шахтаря"

"Гірники" перед матчем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" зможе заробити великі гроші на трансфері ще одного свого вихованця до лондонського "Челсі". Пів року тому "гірники" відпустили до Лондона Михайла Мудрика.

Приклад вінгера збірної України може наслідувати й голкіпер Анатолій Трубін, повідомляє Tutto Mercato.

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Англійський "Челсі" потребує воротаря після виходу з клубу Едуара Менді. У лондонців залишився лише один голкіпер високого рівня, проте Кепа Аріссабалага не може провести весь сезон без травм та спадів ігрової форми.

Трансфер Трубіна

Керівництву лондонського клубу відомо, що за рік закінчиться термін дії контракту Анатолія Трубіна із "Шахтарем". Через це "гірники" мають продати голкіпера вже цього літа, щоб не втратити гравця безкоштовно.

Трубін на полі. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Водночас "Челсі" не хоче дорого платити за нового воротаря, який має конкурувати з Кепою за місце в основному складі. Лондонці готові запропонувати "Шахтарю" за Трубіна близько 20 млн євро. Англійський клуб вже зв'язався з представниками українця, але поки не зробив запиту про його трансфер.

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